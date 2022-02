Previsioni meteo 1° febbraio: giornata di maltempo, con neve, rischio mareggiate e vento forte Che tempo farà oggi 1° febbraio 2022? La perturbazione porterà precipitazioni, nevicate anche abbondanti, temporali e venti forti: allerta meteo su diverse regioni.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di oggi martedì 1° febbraio dicono che l'ultima perturbazione del mese appena terminato porterà ancora maltempo specialmente nelle regioni meridionali e in quelle centrali adriatiche: previste dunque precipitazioni sparse a tratti anche intense e nevicate sui rilievi, localmente anche abbondanti; in gran parte della Penisola sarà anche un’altra giornata con molto vento e possibili mareggiate, mentre le temperature subiranno un calo al Sud e regioni adriatiche.

Allerta meteo domani per venti forti da nord a sud

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo per temporali e vento forte oggi martedì 1 febbraio su diverse regioni da nord a sud. Nel dettaglio, l'avviso prevede da stasera "il persistere di venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, in successiva estensione a Liguria, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano". Dalle prime ore di domani, martedì 1 febbraio, si prevedono "venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni interesseranno in particolare le aree costiere adriatiche, appenniniche centro-meridionali e ioniche calabresi. Probabili forti mareggiate sulle coste esposte".

Nord

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare a Nord nuvolosità irregolare su Alpi e Prealpi, con nubi più consistenti e nevicate associate intorno 800 metri sulle aree più prossime al confine; cielo sereno o debolmente velato sul resto del nord.

Centro

Molto nuvoloso sull'Abruzzo con deboli precipitazioni, nevose fino intorno 800 metri, in miglioramento tardo pomeridiano; ampio e prevalente soleggiamento su Sardegna e restante centro peninsulare salvo temporanei addensamenti e brevi piovaschi nel pomeriggio sulle marche meridionali.

Sud

Molte nubi su Sicilia, Calabria e Ouglia meridionale con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, specie su

Calabria e nord Sicilia, in miglioramento pomeridiano e con residui e locali fenomeni serali su nord-est Sicilia, Calabria e Salento; nubi più frammentate sul resto del sud con fenomeni isolati su restante Puglia, Molise, Basilicata e Appennino campano fino metà giornata e in successivo miglioramento con schiarite sempre maggiori.

Quota neve fino intorno 800-1000 metri.