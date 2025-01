video suggerito

Presenza di pezzi di plastica nei Nuggets, Lidl richiama le confezioni: i lotti interessati L’allerta alimentare riguarda i Nuggets vegetali confezionati e venduti a marchio “Vemondo”. Lidl ha annunciato l’immediato richiamo dai supermercati per un possibile rischio fisico per i consumatori. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La catena di supermercati Lidl ha annunciato l’immediato richiamo dagli scaffali dei propri punti vendita di una serie di lotti di Nuggets vegetali per un possibile rischio fisico per i consumatori. Il ritiro dal commercio del prodotto infatti è scattato in via precauzionale per la possibile presenza di corpi estranei di plastica nell’alimento.

L’allerta alimentare riguarda i Nuggets vegetali confezionati e venduti a marchio “Vemondo” dalla catena di discount Lidl. Si tratta di un alimento prodotto dall’azienda Italia Alimentari S.p.A. in esclusiva per LIDL Italia S.r.l. nel proprio stabilimento di Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova. I Nuggets vegetali oggetto del richiamo sono venduti in confezioni da 200 grammi ciascuna.

Come recita l’avvio di richiamo, datato 14 gennaio e pubblicato anche sul sito web del ministero della Salute dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, i lotti interessati sono diversi. Il richiamo infatti riguarda tutti i lotti di Nuggets vegetali “Vemondo” con scadenza dal 16/01/2025 al 22/02/25 compreso.

I nuggets vegetali con le date di scadenza sopra indicate sono stati già ritirati dai banchi frigo dei supermercati Lidl ma la catena di discount invita in via cautelativa i consumatori che avessero acquistato il prodotto interessato dal richiamo a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino.

“Altri prodotti venduti da Lidl Italia non sono coinvolti dal richiamo. Si prega di passare parola qualora altre persone fossero coinvolte nel richiamo” spiega la catena di supermercati, aggiungendo che “Italia Alimentari e Lidl Italia si scusano per gli eventuali disagi causati”. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde 800 480048.