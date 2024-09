video suggerito

Precipita per 100 metri in un dirupo: morto escursionista in Val Passiria Bernhard Zwischenbrugger, il 41enne di San Leonardo in Passiria che l'8 settembre era precipitato per un centinaio di metri dopo aver partecipato ad una commemorazione, è morto all'ospedale di Bolzano.

A cura di Davide Falcioni

Non c'è stato niente da fare. È morto a causa delle ferite riportate in seguito ad un incidente in montagna Bernhard Zwischenbrugger, il 41enne di San Leonardo in Passiria che l'8 settembre era precipitato per un centinaio di metri dopo aver partecipato – alla malga Brunner Mahdern – ad una commemorazione per i 60 anni della morte dell'irridentista sudtirolese Luis Amplatz.

L'uomo era caduto mentre percorreva un sentiero sotto gli occhi della moglie. A dare l'allarme e allertare i soccorsi la donna subito dopo l'incidente, avvenuto sopra Saltusio, frazione di San Martino in Passiria, in Alto Adige. La coppia si trovava in zona per una passeggiata quando il 41enne è precipitato per circa 100 metri, riportando ferite gravissime.

Sul posto si erano immediatamente portati i tecnici del Soccorso alpino, che avevano lavorato al complesso recupero dell'escursionista, finito in un punto molto impervio.

Raggiunto a piedi da soccorritori e medico d'urgenza, il 41enne era stato trasportato a valle in teleferica e ancora all'ospedale di Bolzano, dove purtroppo è morto sabato, sebbene la notizia sia stata diramata solo oggi. La data dei funerali non è ancora stata fissata.