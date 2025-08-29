Precipita dal tetto del Municipio e finisce in un’intercapedine, morto operaio di 55 anni

Un operaio di 55 anni è morto nella mattinata di giovedì 28 agosto dopo essere precipitato dal tetto del Municipio di Castel Vittorio (Imperia). La vittima si chiamava Massimiliano B. ed era residente a Sanremo. Dopo un volo di circa 4 metri, il 55enne è finito in un’intercapedine. I soccorritori giunti sul posto hanno cercato di salvarlo ma i traumi riportati si sono rivelati fatali.