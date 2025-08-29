Attualità
Precipita dal tetto del Municipio e finisce in un’intercapedine, morto operaio di 55 anni

Un operaio di 55 anni è morto nella mattinata di giovedì 28 agosto dopo essere precipitato dal tetto del Municipio di Castel Vittorio (Imperia). La vittima si chiamava Massimiliano B. ed era residente a Sanremo. Dopo un volo di circa 4 metri, il 55enne è finito in un’intercapedine. I soccorritori giunti sul posto hanno cercato di salvarlo ma i traumi riportati si sono rivelati fatali.
A cura di Eleonora Panseri
Un operaio di 55 anni è morto nella mattinata di oggi, giovedì 28 agosto, dopo essere precipitato dal tetto del Municipio di Castel Vittorio (Imperia), in alta val Nervia, nell'entroterra di Ventimiglia.

La vittima si chiamava Massimiliano B. ed era residente a Sanremo. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo si trovava sul tetto del palazzo comunale, situato in corso Bonaventura Caviglia, per installare un impianto fotovoltaico.

È precipitato da circa 4 metri, finendo in un’intercapedine larga 40 centimetri. I soccorritori giunti rapidamente sul posto hanno cercato di salvarlo. Purtroppo, i traumi multipli riportati nella caduta si sono rivelati fatali.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale sanitario del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Pigna. Presente anche il personale dell'ispettorato del lavoro della Asl.

Nelle scorse ore, subito dopo l'accaduto, era stato allertato anche l'elisoccorso Grifo, ma purtroppo per l'operaio non c'è stato nulla da fare. È morto durante le operazioni di soccorso. 

A quanto si apprende, sono stati avviati accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro.

In aggiornamento.

