Potenza, mamma di 36 anni partorisce e muore: aperta un’inchiesta

La donna, una 36enne calabrese madre di altri due bambini, ha avuto un’emorragia ed è deceduta poco dopo mentre la figlia appena nata è in buone condizioni.

Prima ha dato alla luce sua figlia poi, subito dopo, è morta: è accaduto nei giorni scorsi all'ospedale di Lagonegro (Potenza), e sulla vicenda ora indagano i carabinieri. Secondo quanto si è appreso, dopo aver partorito, la donna – una 36enne calabrese madre di altri due bambini – ha avuto un’emorragia ed è deceduta poco dopo mentre la figlia appena nata è in buone condizioni. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’assessore lucano alla Sanità, Cosimo Latronico, in una nota congiunta, hanno detto che "è doveroso che sia fatta chiarezza in tempi rapidi".

La Direzione dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo ha istituito un gruppo tecnico interno con lo scopo di chiarire tutti gli aspetti della vicenda; in una nota diffusa dall’ufficio stampa, ha espresso "profondo cordoglio e la più sentita vicinanza ai familiari della donna deceduta durante il parto nell’ospedale di Lagonegro. L’Azienda, consapevole della gravità dell’evento, che ha trasformato in dramma uno dei momenti di gioia assicurati regolarmente dal Punto Nascita dell’ospedale di Lagonegro, ha immediatamente provveduto a istituire un gruppo tecnico interno con lo scopo – è ribadito nel comunicato – di fare chiarezza sull'accaduto, a tutela di quanti si rivolgono quotidianamente al nosocomio per i propri bisogni di salute, nonché degli operatori, impegnati costantemente nelle attività ospedaliere. Il gruppo potrà, altresì, fornire alle Autorità competenti ogni elemento fattuale e documentale ritenuto utile per una trasparente definizione del triste evento occorso".