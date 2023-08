Portano via sabbia come souvenir da 11 spiagge della Sardegna: turisti multati Prelevare le sabbie della Gallura è vietato dalla legge: per questo i due turisti modenesi sono stati sanzionati dall’Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna.

A cura di Biagio Chiariello

Stavano tornando a casa, a Modena, quando sono stati fermati dall'Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna, mentre si imbarcavano dal porto di Olbia, diretti a Livorno. Nei loro bagagli sono stati trovati undici barattolini contenenti sabbia. I due turisti l'avevano raccolta in altrettante rinomate località balneari della Gallura, etichettata e messa in barattoli, pronta per essere portata a casa come souvenir.

La legge però lo vieta e per questo motivo sono stati segnalati alla sezione operativa di Olbia dell'Agenzia delle Dogane per le attività di competenza. In Sardegna, in particolare, c'è una legge regionale molto severa, che proibisce di prelevare sabbia, sassi o altri elementi come piante e conchiglie, oltre ovviamente a qualsiasi animale. Sono previste sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro.

Capriccioli, la spiaggia del Principe, Lu Impostu, Cala Brandinchi, Liscia Ruja, Romazzino, Grande Pevero, sono solo alcune delle spiagge dalle quali i due vacanzieri hanno portato via la sabbia. Alcune di queste spiagge sono anche a numero chiuso, proprio per tutelare l'arenile e le specie che lo popolano.

In generale l'art.1162 del Codice della Navigazione, intitolato ‘estrazione abusiva di arena o altri materiali', stabilisce che “chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00”.