Porta a spasso il cane e scopre cadavere nel greto del torrente: terribile ritrovamento a Genova

La scoperta è avvenuta per caso da parte di un passante nelle prime ore della mattinata di domenica mentre il residente portava a spasso il cane. Il corpo aveva una evidente e profonda ferita alla testa. La prima ipotesi degli inquirenti è quella di un incidente.

Una tranquilla passeggiata mattutina per portare a spasso il cane ha portato alla terribile scoperta del cadavere di un uomo. Il terribile rinvenimento nella mattinata di oggi domenica 7 settembre a Sestri Ponente, popoloso quartiere di Genova.

La scoperta è avvenuta per caso da parte di un passante nelle prime ore della mattinata di oggi. L'allarme è scattato poco prima delle sette quando un residente della zona che portava a spasso il cane all'imbocco in via Sant'Alberto ha notato una persona distesa a terra sanguinante sul greto del torrente Molinassi, all'altezza di un ponticello pedonale ma visibile perfettamente dalla strada.

Comprensibile lo shock iniziale da parte del testimone, che si è allontanato di qualche metro dal luogo del rinvenimento, ma immediata la richiesta di aiuto al numero di emergenza del 112 che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Per l'uomo che giaceva nel Torrente, però, purtroppo non c'era ormai più nulla da fare. I sanitari hanno solo potuto accertarne il decesso sul posto.

Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato un'indagine per cercare di ricostruire quanto accaduto e cosa abbia portato alla morte dell'uomo. Solo dopo gli accertamenti del caso, la salma è stata recuperata dai Vigili del Fuoco e portata in obitorio.

Il corpo aveva una evidente e profonda ferita alla testa la cui natura però resta ancora tutta da accertare. La vittima è un cittadino straniero la cui identità però è ancora in fase di accertamento. Si tratterebbe di un giovane tra i 20-30 anni. La prima ipotesi degli inquirenti è quella di un incidente.

Si ipotizza che l'uomo fosse seduto sul muretto che costeggia il torrente o che volesse salirci sopra e che sia poi scivolato cadendo violentemente sotto dove ha battuto a terra il capo che gli causando la profonda ferita alla testa. Il momento comunque non ci sarebbero testimoni che hanno assistito alla scena.