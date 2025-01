video suggerito

Ponti scolastici 2025, il calendario delle festività regione per regione: quando chiudono le scuole Nei prossimi mesi del 2025, come ogni anno, le scuole chiuderanno in occasione di festività nazionali e patronali. Ogni regione sospenderà le lezioni sulla base del proprio calendario scolastico. Ecco l'elenco dei ponti, regione per regione.

A cura di Eleonora Panseri

Dopo le festività natalizie, martedì 7 gennaio 2025 sono ricominciate le lezioni per gli studenti delle scuole italiane. Gli istituti sono rimasti chiusi dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, festa dell'Epifania.

Anche nei prossimi mesi del nuovo anno le lezioni, la cui fine è prevista in tutte le Regioni fra il 6 e il 10 giugno 2025, saranno sospese in occasione delle festività nazionali e patronali. Di seguito l'elenco dei ponti scolastici, regione per regione.

Il calendario di ponti e festività nazionali per il 2025

Di seguito ecco la lista delle festività nazionali per il 2025:

Capodanno: mercoledì 1 gennaio

mercoledì 1 gennaio Epifania: lunedì 6 gennaio

lunedì 6 gennaio Pasqua: domenica 20 aprile

domenica 20 aprile Pasquetta: lunedì 21 aprile

lunedì 21 aprile Festa della Liberazione: venerdì 25 aprile

venerdì 25 aprile Festa dei Lavoratori: giovedì 1 maggio

giovedì 1 maggio Festa della Repubblica: lunedì 2 giugno

lunedì 2 giugno Ferragosto: venerdì 15 agosto

venerdì 15 agosto Ognissanti: sabato 1 novembre

sabato 1 novembre Immacolata: lunedì 8 dicembre

lunedì 8 dicembre Natale: giovedì 25 dicembre

giovedì 25 dicembre Santo Stefano: venerdì 26 dicembre

Quando chiudono le scuole nel 2025: i ponti scolastici

Le lezioni per tutti gli ordini di scuola vengono sospese la domenica e per le festività nazionali, come il 20 aprile 2025 (Pasqua), il 21 aprile 2025 (Lunedì dell’Angelo), il 25 aprile 2025 (Festa della Liberazione), il 1 maggio 2025 (Festa dei Lavoratori), il 2 giugno 2025 (Festa della Repubblica) e per la Festa del Santo Patrono.

Inoltre, verrà stabilita la sospensione anche dal 17 aprile 2025 al 22 aprile 2025 per le vacanze pasquali. Per alcune regioni sono previste anche altre chiusure. Eccole nel dettaglio:

Abruzzo: chiusura sabato 26 aprile (Ponte festa Liberazione)

chiusura sabato 26 aprile (Ponte festa Liberazione) Basilicata : chiusura il lunedì 3 e martedì 4 marzo (Carnevale), sabato 26 aprile;

: chiusura il lunedì 3 e martedì 4 marzo (Carnevale), sabato 26 aprile; Calabria: chiusura sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio 2025 (Ponte Festa dei Lavoratori);

chiusura sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio 2025 (Ponte Festa dei Lavoratori); Campania: chiusura lunedì 3 e martedì 4 marzo, sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio;

chiusura lunedì 3 e martedì 4 marzo, sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio; Friuli Venezia Giulia: chiusura dal lunedì 3 a mercoledì 5 marzo (Carnevale e mercoledì delle Ceneri), sabato 26 aprile;

chiusura dal lunedì 3 a mercoledì 5 marzo (Carnevale e mercoledì delle Ceneri), sabato 26 aprile; Liguria: chiusura venerdì 2 e sabato 3 maggio;

chiusura venerdì 2 e sabato 3 maggio; Lombardia: chiusura lunedì 3 e martedì 4 marzo;

chiusura lunedì 3 e martedì 4 marzo; Marche: chiusura sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio;

chiusura sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio; Molise: chiusura sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio 2025;

chiusura sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio 2025; Piemonte : chiusura da sabato 1 a martedì 4 marzo, venerdì 2 e sabato 3 maggio;

: chiusura da sabato 1 a martedì 4 marzo, venerdì 2 e sabato 3 maggio; Puglia: chiusura sabato 26 aprile;

chiusura sabato 26 aprile; Sardegna : chiusura lunedì 28 aprile (festa della Sardegna), lunedì 3 e martedì 4 marzo;

: chiusura lunedì 28 aprile (festa della Sardegna), lunedì 3 e martedì 4 marzo; Trentino: chiusura da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo, venerdì 2 e sabato 3 maggi0;

chiusura da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo, venerdì 2 e sabato 3 maggi0; Valle d'Aosta: chiusura sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio;

chiusura sabato 26 aprile, venerdì 2 e sabato 3 maggio; Veneto: chiusura da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo, venerdì 2 e sabato 3 maggio, sabato 26 aprile;

chiusura da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo, venerdì 2 e sabato 3 maggio, sabato 26 aprile; Umbria: chiusura sabato 26 aprile.

Le feste patronali

Anche durante le feste patronali le scuole rimarranno chiuse. Di seguito l'elenco delle principali città e il rispettivo Santo Patrono:

Santi Pietro e Paolo a Roma: 29 giugno;

a Roma: 29 giugno; Sant’Ambrogio a Milano: 7 dicembre;

a Milano: 7 dicembre; Sant’Agata a Catania: 3-5 febbraio;

a Catania: 3-5 febbraio; San Gennaro a Napoli: 19 settembre;

a Napoli: 19 settembre; Santa Rosalia a Palermo: 15 luglio;

a Palermo: 15 luglio; San Nicola a Bari: 6 dicembre;

a Bari: 6 dicembre; San Giovanni Battista a Firenze: 24 giugno;

a Firenze: 24 giugno; Sant’Antonio a Padova: 13 giugno;

a Padova: 13 giugno; San Marco a Venezia: 25 aprile

a Venezia: 25 aprile Sana Rosa a Viterbo: 3 settembre