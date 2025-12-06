Attualità
video suggerito
video suggerito

Ponte dell’Immacolata, previsioni traffico: 31 milioni in viaggio, code verso montagne e mercatini di Natale

Traffico intenso nel Ponte dell’Immacolata: oltre 31 milioni di spostamenti sulle strade Anas verso città, montagna e mercatini, con picchi nel weekend e rientri lunedì.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Per il Ponte dell’Immacolata si prevede una mobilità record sulla rete Anas, con circa 31,4 milioni di spostamenti in auto. I flussi saranno diretti soprattutto verso le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali, complice la tradizione di gite ai mercatini di Natale e lo shopping festivo.

Secondo Anas, società del Gruppo Fs, il traffico sarà concentrato su tratte nazionali caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza. L’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme invita alla prudenza: "In queste festività chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli e di evitare distrazioni alla guida, in particolare l’utilizzo del cellulare. È inoltre obbligatorio dotarsi di catene a bordo o pneumatici invernali".

Traffico in aumento: quando viaggiare

Le prime criticità sono iniziate ieri pomeriggio e nella mattinata di oggi, soprattutto in uscita dai grandi centri urbani. Il rientro, invece, farà registrare picchi nella giornata di lunedì 8 dicembre, con direzione verso le principali città.

Leggi anche
A Natale prezzi alle stelle e posti esauriti sui treni, salasso per chi deve spostarsi: "Odiosa speculazione"

Le vie di comunicazione più interessate dal traffico

Le giornate centrali del ponte vedranno un aumento di traffico soprattutto in direzione sud, verso le località di provincia. Le principali dorsali coinvolte saranno adriatica, tirrenica e jonica, oltre alle aree in uscita dai capoluoghi.

Gli itinerari Anas più esposti sono:

  • A2 Autostrada del Mediterraneo (Campania, Basilicata, Calabria)
  • SS106 Jonica e SS18 Tirrena Inferiore in Calabria
  • A19 Palermo–Catania e A29 Palermo–Mazara del Vallo in Sicilia
  • SS131 Carlo Felice in Sardegna
  • SS148 Pontina e SS7 Appia nel Lazio, con collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio
  • E45 (SS675 e SS3 bis) tra Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, direttrice strategica tra nord-est e centro Italia
  • SS1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria
  • SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Veneto)

Al Nord sono previsti incrementi lungo:

  • RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine
  • SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia
  • SS45 di Val Trebbia in Liguria
  • SS26 della Valle d’Aosta
  • SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto
  • SS51 di Alemagna in Veneto

Divieto per i mezzi pesanti

Per agevolare la circolazione durante il ponte è previsto il divieto di transito ai veicoli pesanti domenica 7 e lunedì 8 dicembre, dalle ore 9 alle 22.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Guerra
In Ucraina
Battisti: “USA vogliono che l’Europa si difenda da sola entro il 2027. Ma non siamo pronti”
Ucraina, trattative per la fine della guerra in stallo: "Non è un vero negoziato, Putin non arretra"
Tra i profughi del Donbass: “La corruzione è uno schifo, io dono la mia pensione e loro rubano milioni"
Corruzione in Ucraina: chi è Yermak, da eroe dei primi giorni dell’invasione russa a parafulmini di Zelensky
"Quando finiranno i negoziati avremo già vinto la guerra in Ucraina": intervista al consigliere del Cremlino
Ucraina, cosa c'è dietro le diserzioni: "Con la guerra i potenti si sono arricchiti grazie alla corruzione"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views