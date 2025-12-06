Ponte dell’Immacolata, previsioni traffico: 31 milioni in viaggio, code verso montagne e mercatini di Natale

Traffico intenso nel Ponte dell’Immacolata: oltre 31 milioni di spostamenti sulle strade Anas verso città, montagna e mercatini, con picchi nel weekend e rientri lunedì.

Per il Ponte dell’Immacolata si prevede una mobilità record sulla rete Anas, con circa 31,4 milioni di spostamenti in auto. I flussi saranno diretti soprattutto verso le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali, complice la tradizione di gite ai mercatini di Natale e lo shopping festivo.

Secondo Anas, società del Gruppo Fs, il traffico sarà concentrato su tratte nazionali caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza. L’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme invita alla prudenza: "In queste festività chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli e di evitare distrazioni alla guida, in particolare l’utilizzo del cellulare. È inoltre obbligatorio dotarsi di catene a bordo o pneumatici invernali".

Traffico in aumento: quando viaggiare

Le prime criticità sono iniziate ieri pomeriggio e nella mattinata di oggi, soprattutto in uscita dai grandi centri urbani. Il rientro, invece, farà registrare picchi nella giornata di lunedì 8 dicembre, con direzione verso le principali città.

Le vie di comunicazione più interessate dal traffico

Le giornate centrali del ponte vedranno un aumento di traffico soprattutto in direzione sud, verso le località di provincia. Le principali dorsali coinvolte saranno adriatica, tirrenica e jonica, oltre alle aree in uscita dai capoluoghi.

Gli itinerari Anas più esposti sono:

A2 Autostrada del Mediterraneo (Campania, Basilicata, Calabria)

(Campania, Basilicata, Calabria) SS106 Jonica e SS18 Tirrena Inferiore in Calabria

in Calabria A19 Palermo–Catania e A29 Palermo–Mazara del Vallo in Sicilia

in Sicilia SS131 Carlo Felice in Sardegna

in Sardegna SS148 Pontina e SS7 Appia nel Lazio, con collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio

nel Lazio, con collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio E45 (SS675 e SS3 bis) tra Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, direttrice strategica tra nord-est e centro Italia

tra Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, direttrice strategica tra nord-est e centro Italia SS1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria

tra Lazio, Toscana e Liguria SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Veneto)

Al Nord sono previsti incrementi lungo:

RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine

in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia

in Lombardia SS45 di Val Trebbia in Liguria

in Liguria SS26 della Valle d’Aosta

SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto

tra Emilia-Romagna e Veneto SS51 di Alemagna in Veneto

Divieto per i mezzi pesanti

Per agevolare la circolazione durante il ponte è previsto il divieto di transito ai veicoli pesanti domenica 7 e lunedì 8 dicembre, dalle ore 9 alle 22.