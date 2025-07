Poliziotti inseguono i ladri, complice appostato spruzza estintore e la volante si schianta: 2 agenti feriti a Rimini

Fortunatamente per i due agenti coinvolti nessuna ferita grave ma, a causa dello schianto, i malviventi si sono dati alla fuga. Il gruppo era composto da almeno cinque persone che sono entrate in azione a volto coperto assaltando la gioielleria.

Immagine di repertorio

Due agenti di polizia sono rimasti feriti nelle scorse ore a Rimini durante un inseguimento in strada a una banda di ladri che aveva appena svaligiato una gioielleria. L’episodio nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 luglio, intorno alle 3.30 di oggi, quando una volante è accorsa nei pressi del negozio dopo diverse segnalazioni dei residenti. Ne è nato un inseguimento durante il quale un complice della banda, appostato a un incrocio, ha spruzzato un estintore limitando la visibilità alla volante che poco dopo si è schiantata.

Fortunatamente per i due agenti coinvolti nessuna ferita grave ma, a causa dello schianto, i malviventi si sono dati alla fuga. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo era composto da almeno cinque persone che sono entrate in azione a volto coperto assaltando la gioielleria. I ladri hanno forzato la serranda esterna riuscendo a spaccare anche la porta blindata ma con parecchio frastuono che ha messo in allarme i residenti.

Diverse le chiamate ai numeri di emergenza che hanno fatto scattare l’intervento di una volante. Nel frattempo i ladri avevano arraffato tutto ciò che potevano, tra oro e preziosi, per poi dileguarsi a bordo di un'auto. I poliziotti sono riusciti a intercettare il veicolo sospetto mentre da via Mentana imboccava via Tempio Malatestiano, proseguendo poi verso via Gambalunga, ed è partito così un inseguimento a velocità sostenuta tra le vie di Rimini.

Un complice della banda però si sarebbe piazzato preventivamente proprio all'angolo tra via Mentana e via Tempio Malatestiano con un estintore che avrebbe usato per ostacolare gli inseguitori. L'inseguimento così si è interrotto poco dopo bruscamente quando la volante si è schiantata in strada per scarsa visibilità. I due agenti a bordo hanno riportato fortunatamente solo ferite lievi, sono stati medicati al pronto soccorso e dimessi.

Le indagini sul colpo in gioelleria sono affidate alla Squadra Mobile di Rimini, che sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire gli spostamenti dei malviventi. Al momento il bottino e l'ammontare dei danni sono ancora da calcolare.