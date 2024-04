Pistoia, bimbo trova un ingranaggio nel piatto alla mensa: multata azienda che rifornisce scuola

‘episodio risale a fine febbraio, quando un pezzo di un macchinario utilizzato per la preparazione dei pasti è finito nel piatto di un alunno. “Si è trattato di un incidente che non poteva essere visto dagli operatori”, la conclusione dell’indagine. Multa per la società che si occupa del servizio.