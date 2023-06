Pistoia, 90enne trovata morta in casa dal figlio: “Dovevo parlarle con urgenza”, l’uomo è indagato Il figlio 60enne di Ottavina Maestripieri è indagato per omicidio volontario. Disposta autopsia. L’anziana era molto conosciuta, era una ex commerciante nella stessa via dove abitava.

Proseguono le indagini sull'anziana, Ottavina Maestripieri 90 anni, trovata morta in casa a Pistoia lo scorso 1° giugno. L’autopsia, disposta dalla magistratura, fornirà sicuramente agli inquirenti alcune risposte ai loro dubbi.

Rimane indagato per omicidio volontario il figlio, 60enne ragioniere, ai domiciliari per un’indagine della Finanza diretta dalla procura di Firenze, si era recato presto in casa della madre (di cui aveva le chiavi), violando gli obblighi a cui era sottoposto, perché aveva "bisogno di parlarle con urgenza". La procura ha disposto accertamenti tecnici ‘non ripetibili' incaricando un genetista di estrapolare il profilo genetico di reperti e campioni biologici prelevati nell'abitazione e poi di procedere alla successiva "tipizzazione e comparazione" coi profili genetici dell'uomo.

Era stato proprio il figlio a dare l'allarme al 118 sollecitando gli operatori sanitari ad avvisare anche le forze dell’ordine, pensando che la madre fosse stata vittima di una rapina. L'avvocato dell'uomo nelle prossime ore dovrebbe nominare un consulente di parte per l'esame autoptico e anche un altro specialista riguardo all'esame del Dna. Le indagini sono coordinate dai sostituti procuratori Leonardo De Gaudio e Linda Gambassi e condotte dai carabinieri.

Le indagini, dirette dai sostituti procuratori Leonardo De Gaudio e Linda Gambassi, sono condotte dai carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale e della Stazione di Pistoia.

L'anziana, ex commerciante, era molto nota a Pistoia e che proprio in via Monteverdi, nel quartiere tra la Coop e viale Macallè aveva tenuto, per molti anni, un ampio negozio di bomboniere e confetteria. Chi l’aveva vista recentemente racconta che, nonostante l’età avanzata, era ancora indipendente e in buono stato di salute.