Pioggia e fulmini su Malta, due voli da Londra dirottati a Palermo nella notte

Due voli che da Londra avrebbero dovuto raggiungere Malta sono stati dirottati a causa del maltempo. I due aerei, uno di Malta Airlines e l’altro di Ryanair, sono atterrati a Palermo e sono poi ripartiti in sicurezza verso la destinazione originale.

Due voli da Londra a Malta sono stati dirottati su Palermo la scorsa notte dopo che una tempesta ha investito l'arcipelago con forti piogge, fulmini e grandine. Si trattava di un volo della Malta Airlines e di un volo Ryanair. Entrambi i piloti degli aerei sono stati costretti all'atterraggio in Sicilia in attesa di un miglioramento del tempo per poi ripartire verso Malta intorno alle 3 di notte. Il primo aereo ha preso il volo alle 3.20, mentre l'altro alle 3.45

In caso di maltempo, l'unica soluzione per un volo diretto a Malta è virare verso l'Italia. In questo caso, aeroporti come Comiso, Trapani e Catania erano chiusi per meteo avverso, così i due aerei hanno trovato riparo a Palermo fino alla ripartenza.

Stando a quanto reso noto, i voli erano rispettivamente il KM103 da Londra Heathrow e il FR8853 da Londra Stansted. In questi casi, gli aerei si fermano nei cosiddetti "aeroporti alternati", ossia scali alternativi dove si può atterrare nel caso in cui la destinazione fosse poco sicura. Il maltempo estivo causa molti danni all'integrità dei velivoli, soprattutto in caso di grandine e fulmini. Il rischio è che la pioggia intacchi motori, fusoliera e superfici trasparenti fino a mettere KO l'aereo, con conseguenti lunghe attese per le dovute riparazioni.

Per questo motivo si decreta un aeroporto alternativo dove i voli possono trovare riparo per qualsiasi motivo nel caso in cui sia impossibile o pericoloso raggiungere la destinazione. I due aerei dirottati sono poi ripartiti nel cuore della notte appena la tempesta ha dato tregua agli aeroporti di destinazione. I passeggeri sono arrivati a destinazione senza problemi nonostante il piccolo imprevisto che ha però evitato moltissimi rischi e prevenuto danni importanti si due aerei in viaggio.