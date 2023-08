Pilota muore dopo il decollo, malore sul volo partito da Miami: atterraggio d’emergenza per l’aereo Si chiamava Iván Andaur, era un comandante esperto, con oltre 25 anni di servizio. “È stata un’esperienza orribile”, ha raccontato uno dei 271 passeggeri a bordo del volo della Latam Airlines partito a Miami e diretto a Santiago del Cile, costretto ad un atterraggio d’emergenza a Panama.

Il pilota 56enne di un volo della Latam Airlines, è morto, probabilmente a causa di un infarto, mentre era al comando di un Boeing 787 in volo da Miami a Santiago del Cile, costringendo i suoi due co-piloti ad effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale di Tocumen, a Panama.

Secondo quanto riporta il sito ‘Simple Flying', il volo LA505 era decollato lunedì sera con 271 passeggeri a bordo; il capitano si è sentito male dopo circa tre ore di volo ed è crollato nel bagno dell'aeroplano. I soccorsi a terra non sono poi bastati per salvare l'uomo. "Durante il volo sono stati eseguiti tutti i protocolli di sicurezza necessari per salvaguardare la vita del pilota interessato", ha comunicato la società, "dopo l’atterraggio e dopo aver ricevuto assistenza a terra, purtroppo il pilota è morto".

Identificato come Iván Andaur, si trattava di un pilota di "lunga esperienza". Le cause del decesso non sono state rese note secondo quanto riporta La Nacion, potrebbe aver avuto uno scompenso cardiaco.

Come gruppo Latam siamo profondamente addolorati per quanto accaduto e porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia del nostro collaboratore", si legge nella nota, "siamo profondamente grati per i suoi 25 anni di carriera e per il suo prezioso contributo, lui che si è sempre distinto per dedizione, professionalità e impegno".

I 271 passeggeri sicuramente non hanno passato momenti semplici: hanno intuito che la situazione non fosse "normale, oltre che per la ricerca di un medico a bordo, sopratutto quando l'aereo ha iniziato la discesa verso Panama dopo neanche tre ore di volo, assai meno di quelle previste per il tragitto fino a Santiago.

Hanno poi protestato scrivendo sui social: "Ci hanno sbarcato a Panama a mezzanotte, non c'è personale Latam e non forniscono informazioni, siamo in 300 con famiglie e bambini, a quanto pare il pilota è morto! Da 5 ore non abbiamo notizie". "È stata un'esperienza orribile", ha raccontato un altro passeggero al quotidiano La Nacion. Un'altra donna, Estefany Segura, avrebbe parlato con un’infermiera che, insieme ad altre due colleghe e due medici che erano sul volo, ha prestato i primi soccorsi al pilota: "Non avevamo le scorte necessarie o sufficienti per effettuare una buona rianimazione. Latam deve migliorare il protocollo in caso di emergenze come queste, dove si possono salvare vite ma servono i mezzi" ha detto.