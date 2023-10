Pierina Paganelli, una telecamera di sorveglianza avrebbe registrato l’audio dell’omicidio Una telecamera di videosorveglianza di un condomino avrebbe registrato l’audio dell’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa nel seminterrato del suo condominio di ritorno dalla messa dei testimoni di Geova. La telecamera però non avrebbe inquadrato il volto del suo assassino.

A cura di Gabriella Mazzeo

Continuano le indagini sulla morte di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 17 coltellate nel seminterrato del suo condominio in via del Ciclamino a Rimini. La morte dell'anziana è ancora un mistero: tutte le piste restano praticabili, ma secondo quanto dichiarato da fonti investigative a Fanpage.it, i motivi del delitto potrebbero essere legati all'odio religioso. La donna, che era testimone di Geova, aveva infatti partecipato a una messa poco prima della morte.

A trovare il corpo, la nuora Manuela, dirimpettaia della 78enne uccisa. Secondo quanto raccontato dalla donna alle autorità, sarebbe stata lei a trovare il cadavere dell'anziana nella mattinata del 4 ottobre. Il fratello Loris e il presunto amante della donna, che viveva in uno degli appartamenti di via del Ciclamino, sono stati nuovamente sentiti dagli inquirenti. La Scientifica ha prelevato il loro Dna dopo aver sequestrato anche le scarpe indossate dal fratello di Manuela dalla sua abitazione di Riccione.

L'audio registrato dalla telecamera di un condomino

Ai due fratelli sono state prese anche le impronte digitali e le misurazioni corporee. Tutti sono stati fotografati. Le indagini si stanno sviluppando anche sul fronte delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Per risolvere il giallo, infatti, potrebbe essere fondamentale una telecamera posizionata da un condomino dello stesso palazzo dell'omicidio vicino al box del suo garage. Stando a quanto reso noto, la telecamera non avrebbe ripreso il killer, ma ha registrato una traccia audio che ora è nelle mani degli investigatori.

Nell'audio delle 22.40, si sentono le urla dell'anziana mentre l'assassino la colpiva a morte. Dopo alcuni minuti, sul piano interrato è calato di nuovo il silenzio, ma il killer non è stato inquadrato. Il tutto è negli ultimi atti dell'inchiesta sul caso, ma per il momento gli inquirenti non hanno collezionato molto altro. Le autorità continuano a cercare informazioni sula vita privata della donna negli interrogatori della nuora, del fratello della donna e del vicino di casa, suo presunto amante.

Interrogati quasi tutti i familiari dell'anziana

L'assassino avrebbe colto la 78enne di sorpresa dopo che l'anziana aveva parcheggiato la sua auto e tentato l'accesso alla sua abitazione tramite la porta taglia fuoco del condominio. Nel giro di una settimana, gli inquirenti hanno interrogato quasi tutti i familiari dell'anziana. Le due persone ascoltate più volte in questi 7 giorni sono state la nuora e il fratello. Il presunto amante della nuora, invece, sarebbe il terzo nella lista dei "sospettati" per le forze dell'ordine. L'uomo, infatti, vive nello stesso condominio della vittima.

Nessuna novità sul movente del delitto, che per il momento resta avvolto nel mistero, mentre sembra sempre meno accreditata l'ipotesi di "vendetta" sul figlio della donna, in ospedale da tempo per un alcune ferite riportate in un incidente. L'uomo era stato soccorso in fin di vita all'alba del 7 maggio ai margini della strada, poco distante da casa sua. Dopo l'apertura di un fascicolo e una perizia depositata in Procura, è stato riscontrato che l'uomo era caduto dalla sua bici in seguito all'urto con un veicolo. L'episodio, se confermato, non sarebbe quindi collegabile all'omicidio di Pierina.