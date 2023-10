Omicidio Pierina Paganelli, parla il figlio in ospedale: “Non so se c’è un legame col mio incidente” Proseguono senza sosta le indagini sulla efferata morte della 78enne uccisa a Rimini con 15 coltellate da un killer ancora ignoto. Tra gli interrogati anche amici e parenti di Pierina. Suo figlio Giuliano, vittima di un recente e non chiaro incidente, ha parlato per la prima volta dopo la morte di sua madre.

Passano i giorni ma il mistero sulla morte di Pierina Paganelli si infittisce sempre più. L'ex infermiera in pensione è stata uccisa con 15 coltellate davanti al vano scale che dal garage porta al suo appartamento in via del Ciclamino a Rimini. Del killer e dell'arma del delitto ancora nessuna traccia. Nel frattempo le indagini si estendono, proseguono i sopralluoghi e gli interrogatori a tappeto tra i residenti della zona, conoscenti e familiari della donna.

A trovare per prima il corpo senza vita della 78enne in un lago di sangue, sua nuora e dirimpettaia Manuela Bianchi, intorno alla quale gli inquirenti continuano ad indagare. Ma gli accertamenti del caso si concentrano anche sul resto del nucleo familiare di Pierina: nelle ultime ore, infatti, al centro dell'attenzione è finito anche suo fratello, Loris Bianchi, la cui casa è stata perquisita a inizio settimana dagli uomini della Squadra mobile della Questura di Rimini.

Daniele Paci, il sostituto procuratore che sta coordinando l'inchiesta sull'ancora inspiegabile omicidio ha voluto parlare personalmente con i tre figli della vittima, Chiara, Giacomo e Giuliano Saponi. Quest'ultimo è stato interrogato nella clinica dove si trova attualmente a causa di un altro misterioso incidente, avvenuto nel mese di maggio mentre era in bicicletta, che l'ha costretto al ricovero.

Pierina Paganelli con i suoi tre figli

Fino a questo momento, Giuliano non aveva ancora parlato di quanto accaduto a sua madre, ma ieri ha accettato di farsi intervistare ai microfoni di Pomeriggio Cinque dichiarando: "Sono sicuro che se ne verrà a capo di questa storia. La mia mamma era qui tutti i giorni, potete immaginare quanto fosse preziosa per me. Non riesco ad aggiungere altro, avrò sempre quel pensiero, quel ricordo".

E alla domanda della giornalista che gli chiede se pensa ci sia un legame tra il killer che ha ucciso sua madre e il suo aggressore, ha risposto: "Non lo sappiamo, le forze dell'ordine stanno indagando e c’è la Procura con cui ho già parlato. Sono ottime persone".

Intanto si fa strada l'idea che la morte di Pierina sia legata a un intrigo di famiglia. Nelle ultime ore nel centro del mirino è finita, ancora una volta, sua nuora Manuela sospettata di avere una relazione extra coniugale con un vicino di casa anch'egli sposato.

Sempre nel corso della trasmissione di Canale 5 è emerso che il presunto amante sarebbe stato avvistato in garage in compagnia di Manuela, la quale tornava insieme con un altro vicino di casa, sul luogo in cui aveva scoperto il cadavere della suocera. Ma non solo, pare che l'uomo sia stato visto zoppicante e con alcuni graffi presenti sul corpo proprio nei giorni seguenti all'omicidio.

Proprio su questo rapporto, tra Louis (presunto amante) e Manuela, Loris ha cercato di fare chiarezza a Chi l'ha visto?: "Louis e sua moglie Valeria si sono sempre mostrati molto amici, due persone altruiste che ci hanno aiutato quando Giuliano si è fatto male. È stato lui ad avvertirmi di Pierina quella sera perché mia sorella non riusciva a parlare. Non ho sospetti su di loro, so solo che Louis, e lo dico perché lo conosco, non toccherebbe le donne neanche con lo sguardo".