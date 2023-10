Il mistero di Pierina, uccisa sotto casa al ritorno dalla messa: killer si è accanito con 15 coltellate Il mistero dell’assassinio di Pierina Paganelli, l’anziana donna di 78 anni trovata senza vita mercoledì mattina dalla nuora che usciva dalla sua abitazione nello stesso palazzo a Rimini. Esclusa la rapina.

A cura di Antonio Palma

Aggredita improvvisamente davanti al vano scale del palazzo dove risiedeva a Rimini, in via del Ciclamino, e colpita con almeno 15 coltellate che l’hanno lasciata senza vita in un lago di sangue. Così è stata uccisa Pierina Paganelli, l’anziana donna di 78 anni trovata senza vita mercoledì mattina dalla nuora che usciva dalla sua abitazione nello stesso palazzo. Un omicidio efferato, dunque, da quanto emerge da una prima ispezione cadaverica sulla salma della donna condotta dal medico legale, ma sul quale vi è un vero e proprio mistero.

Un primo esame esterno del corpo, infatti, ha stabilito che la pensionata è stata colpita tra le 15 e le 17 volte con una lama. Alcune coltellate sarebbero state inflitte addirittura quando la vittima era già agonizzante a terra. Il killer in pratica le avrebbe teso un agguato e si sarebbe poi accanito sulla donna con una furia cieca prima di dileguarsi.

In attesa dell’autopsia sulla salma, che darà elementi più certi, si ipotizza che tra il momento dell’assassinio e il ritrovamento del cadavere siano trascorse almeno 10 ore. Secondo quanto accertato finora dagli uomini della squadra mobile di Terni, coordinati dal sostituto procuratrice Daniele Paci, la donna infatti aveva partecipato a una funzione religiosa a Bellariva di Rimini, in programma alle 20, e poi era rientrata a casa.

Da quando ha lasciato la sala del Tempio dei testimoni di Geova, nessuno l’avrebbe più vista, fino alla tragica scoperta avvenuta ieri mattina intorno alle 8.30. Si ipotizza che la donna sia rientrata intorno alle 22, parcheggiando la vettura nel garage del palazzo dove poi è stata rinvenuta.

L’assassino probabilmente la attendeva. La donna ha aperto la porta interna che porta dai box auto al vano scale e all’ascensore del condominio ed è stata aggredita. “Ieri mattina sono stata io a trovare mia suocera, mentre scendevo ad accompagnare mia figlia a scuola. Questa notte sono stata interrogata fino alle 4 in Procura perché sono la persona più informata sui fatti” ha raccontato la nuora.

Anche attraverso le sue testimonianze, si sta cercando di ricostruire le ultime ore di Pierina Paganelli tra la riunione di preghiera e il ritorno a casa. Al momento infatti l’assassinio è completamente avvolto nel mistero. Gli inquirenti tendono a escludere la rapina, sia per l’accanimento del killer sia perché la vittima aveva con sé la borsa e tutti gli effetti personali. Neanche l'arma del delitto è stata trovata.

La 78enne inoltre era separata da anni e il marito vive in Germania. Anche se apparentemente non aveva nemici, gli inquirenti stanno comunque vagliando la posizione di amici e parenti.