Rimini, trovato il cadavere di una donna nel vano ascensori di un condominio: si indaga Una donna è stata trovata morta accanto agli ascensori di un condominio di Rimini. La vittima, secondo chi indaga, potrebbe essere la vittima di un femminicidio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Il cadavere di una donna è stato ritrovato intorno alle 8.30 di questa mattina vicino agli ascensori al piano interrato di una palazzina in via del Ciclamino a Rimini. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato e sul posto sono arrivati anche la Squadra Mobile e la Scientifica. L'ipotesi è che la donna, della quale resta ignota l'identità, possa essere stata uccisa. Secondo gli inquirenti, è probabile che si tratti dell'ennesima vittima di femminicidio.

Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe una donna anziana, ma non sono ancora note le sue generalità e la sua età. Tutte le ipotesi investigative restano per il momento aperte, anche se chi indaga propende per un femminicidio.

In aggiornamento