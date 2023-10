Rimini, 78enne uccisa a coltellate in garage: il mistero del figlio investito cinque mesi fa Pierina Paganelli è stata uccisa a coltellate sulla rampa di accesso del condominio in cui abitava. Il figlio era stato investito a maggio: si era pensato ad un pirata della strada ma ora si indaga su un possibile aggressore anche e sopratutto alla luce di quanto accaduto alla madre.

A cura di Biagio Chiariello

È una famiglia sotto choc quella di Pierina Paganelli, la 78enne il cui corpo senza vita è stato rinvenuto sulla rampa di accesso del condominio in cui abitava in via del Ciclamino, zona residenziale della periferia, uno tra i quartieri più tranquilli di Rimini.

L'anziana è stata uccisa a coltellate. Diverse, al collo e alla schiena. Il fatto probabilmente è avvenuto martedì sera, ieri mattina intorno alle 8.30 è stata trovata dalla nuora che le abita di fronte. Sul posto, oltre al 118 che non ha potuto far nulla per la 78enne, è intervenuta la Polizia Scientifica che ha analizzato tutta l'area dell'omicidio, ma, oltre alle tracce di sangue della Paganelli, non sarebbero emersi altri elementi come l'arma del delitto.

Il figlio investito e ridotto in fin di vita

Un'aggressione da parte di ignoti, quindi, nei confronti dei Pagnanelli dopo quella della scorsa primavera ai danni del figlio della vittima, Giuliano, che abita vicino alla donna, con la moglie e la figlia. Era il 7 maggio quando il 53enne era stato investito da un'auto. Inizialmente si era creduto ad un pirata della strada, tuttavia l'uomo sul volto presentava segni compatibili con un'aggressione.

Ferite gravissime per le quali era stato portato in condizioni disperate all’ospedale Infermi, lì dove è stato ricoverato in coma e poi trasferito dopo aver lottato tra la vita e la morte per un paio di mesi alla clinica Sol et Salus. Tra qualche giorno sarà dimesso perché fuori pericolo.

L'omicidio di Pierina Paganelli

Secondo le prime ricostruzioni, Pierina era rientrata nella sua abitazione nella serata di martedì dopo un incontro di preghiera con i Testimoni di Geova. Il killer forse l'ha attesa nel garage per poi aggredirla e infierire su di lei con un coltello. L'anziana, inoltre, sarebbe stata ritrovata con la gonna strappata.

Sul caso indaga ancora la Procura di Rimini. Le prime indagini della Squadra Mobile, coordinate dal sostituto procuratore Daniele Paci, tenderebbero ad escludere che la 78enne possa essere stata vittima di una rapina. L'ex marito della donna vive a Monaco Di Baviera.