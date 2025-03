video suggerito

Pierina, Cassazione: “Riesame illogico su Dassilva”. Il perito rivela: “Louis sui social durante il delitto” “Oltre a ogni ragionevole dubbio Louis Dassilva alle 22.16.17 era su Facebook”. Lo ha detto a Ore14 l’ingegnere informatico Luigi Nicotera, consulente di Dassilva, indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Depositate oggi le motivazioni della Cassazione sulla scarcerazione del 35enne. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pierina Paganelli e Louis Dassilva.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Oltre a ogni ragionevole dubbio Louis Dassilva alle 22.16.17 era con un telefonino in mano a guardare video su Facebook".

A parlare è l’ingegnere informatico Luigi Nicotera, consulente di Dassilva, indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino a Rimini.

Nicotera è intervenuto in collegamento alla trasmissione Ore 14 di Milo Infante, in onda su Rai2, parlando della perizia effettuata sul cellulare del 35enne. Questa potrebbe dimostrare che l'uomo non era sul luogo del delitto nell'orario in cui si sarebbe consumato, intorno alle 22.13.

Il consulente sul cellulare di Dassilva: "Louis era sui social, non è attività automatizzata"

"Non possiamo parlare, però abbiamo tirato fuori dei dati e delle probabilità. Abbiamo fatto un’analisi al contrario, siamo partiti da dati sicuramente certi dove si trovano dei riscontri su fonti certe, analisi della Procura e del perito. Da questi abbiamo analizzato questa corposa mole di registri, eventi avvenuti all’interno del telefonino", ha spiegato il consulente.

"Purtroppo per la navigazione su questo social network non si potevano fare dei riscontri terzi, pertanto abbiamo dovuto fare un’analisi al contrario. Quindi come dicevo siamo partiti da dati sicuramente certi per poi arrivare a questo dato della possibile navigazione sul social network che crea una importante mole di informazioni che sono incompatibili con un’attività automatizzata", ha aggiunto.

"Dare una percentuale precisa non è possibile, però secondo la mia esperienza superiamo il 50% abbondantemente come probabilità che lui stesse utilizzando il social network, perché quel tipo di attività, quel tipo di streaming che rinveniamo non possono essere frutto di un’attività automatizzata quindi secondo la mia esperienza quella attività supera di sicuro il 50%", ha concluso.

La perizia sul cellulare dell'uomo è solo uno dei tanti tasselli che la difesa del 35enne potrebbe portare come prova nella nuova udienza per la scarcerazione di Dassilva, arrestato lo scorso 16 luglio 2024, che non è ancora stata fissata.

Sono attese tra domani e mercoledì 2 aprile la consegna delle perizie dei consulenti della difesa e della Procura sui telefonini e fonometrica.

Il perito della squadra mobile avrebbe isolato nell'audio della morte di Pierina, registrata dalla telecamera di un condomino, la voce di uomo, riconducibile a Dassilva. Davanti al Riesame, le parti dovranno discutere anche delle nuove perizie.

Depositate le motivazioni della Cassazione sulla scarcerazione di Dassilva

Oggi, lunedì 31 marzo, sono state depositate le motivazioni della decisione della Cassazione con cui il 23 gennaio è stata annullata con rinvio a una nuova valutazione del Tribunale del Riesame di Bologna, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 35enne.

La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai legali Riario Fabbri e Andrea Guidi e ora sarà fissata una nuova udienza. Nove i motivi per cui la difesa di Dassilva è ricorsa in Cassazione, in buona parte accolti, segnalando illogicità nelle argomentazioni del Riesame.

È stata invece respinta l'ipotesi alternativa avanzata dai legali di Dassilva che vedono il fratello della nuora Manuela, Loris Bianchi, autore "potenziale" del delitto. Loris non avrebbe avuto l'attitudine fisica, né il movente, per compiere un gesto che la Cassazione definisce "tanto rapido e abile, quanto efferato".

Con il deposito delle motivazioni entro 15 giorni il Riesame di Bologna fisserà una nuova udienza in cui la difesa del senegalese potrà chiedere la scarcerazione.

Nel frattempo potrebbe arrivare anche la decisione del gip Vinicio Cantarini che la scorsa settimana per tre lunghe giornate ha ascoltato la nuora della vittima, Manuela Bianchi, raccontare cosa sarebbe accaduto, secondo lei, durante il giorno del ritrovamento del cadavere.

Bianchi, difesa dall'avvocata Nunzia Barzan e assistita dal consulente Davide Barzan, ha raccontato di essere stata avvisata da Dassilva della presenza di un cadavere nel garage.