Omicidio Pierina Paganelli, cosa succede oggi: Louis Dassilva potrebbe uscire dal carcere

A cura di Eleonora Panseri

Pierina Paganelli e Louis Dassilva

È attesa nelle prossime ore la decisione della Cassazione sulla scarcerazione di Louis Dassilva, il 35enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. La donna venne uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023 e trovata morta nel garage del condominio di via del Ciclamino dove abitava.

I legali dell'uomo – Riario Fabbri e Andrea Guidi – hanno presentato ricorso sull'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A ottobre l'istanza era stata presentata anche al tribunale del Riesame che, tuttavia, aveva rigettato la richiesta evidenziando che la mentalità di Dassilva non conosceva "limiti alle proprie possibilità di azione" e contemplava "come possibile la soppressione di una vita umana se questa ostacola un suo piano".

L’udienza, svoltasi ieri, mercoledì 22 gennaio, davanti al Collegio presieduto da Giuseppe Santalucia è durata circa un’ora, durante la quale il sostituto procuratore generale Marco Dall’Olio ha spiegato le motivazioni che dovrebbero spingere la Suprema Corte a respingere l’appello.

La difesa si è invece focalizzata sul video della cam 3 della farmacia San Martino, quella che la Procura considera la prova regina, quella che collocherebbe Dassilva nei pressi del luogo del delitto il giorno dell'omicidio. Secondo la difesa, la figura immortalata dalla telecamera alle 22.17 del 3 ottobre 2023 invece non sarebbe Dassilva, ma un altro vicino di casa della vittima, Emanuele Neri.

La difesa di Louis ha contestato il fatto che all’ordinanza del giudice per le indagini preliminari non siano stati allegati altri 18 video delle registrazioni provenienti dalla cam 1 e dalla cam2 risalenti al periodo tra il 25 settembre e il 12 ottobre, riporta Il Resto del Carlino.

In questi immagini, infatti, comparirebbe anche Neri, che in alcuni casi sarebbe molto simile all’ignoto che compare nel video. Secondo la difesa, se quei documenti fossero stati visionati dal Riesame avrebbero potuto portare alla scarcerazione.

"Abbiamo chiesto che il tribunale del Riesame di Bologna possa riaffrontare l'intera vicenda con tutti i documenti video che i giudici della Libertà avrebbero dovuto avere già il 9 settembre scorso perché disponibili", ha detto l'avvocato Guidi al termine dell'udienza.

"È chiaro che la Cassazione viene qui chiamata a una valutazione di legittimità sul quadro indiziario fermo al 9 settembre – ha aggiunto il legale – ma a nostro parere dopo quella data molte cose cambiate e sono sopraggiunti fatti nuovi".