Picchiava la madre anziana con calci e pugni, dopo l’allontanamento tenta di rientrare in casa: arrestata 54enne

Una donna di 54 anni è stata arrestata a Pisa dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla madre 75enne, che da anni picchiava e minacciava. L’allarme è stato lanciato dagli stessi vicini che avevano permesso il primo allontanamento.

Ha violato il divieto di avvicinamento alla madre anziana, che era già stata oggetto di violenze e maltrattamenti tra le mura domestiche. Una donna di 54 anni è stata arrestata nel Pisano dopo che le forze dell'ordine hanno attestato l'effettiva violazione del divieto precedentemente disposto.

Violenze fisiche e verbali erano all'ordine del giorno nell'abitazione dove la vittima 75enne viveva con la figlia. Schiaffi, pugni, spintoni e minacce di morte all'ordine del giorno che hanno suscitato i sospetti dei vicini di casa, che per primi avevano allertato i soccorsi.

Grazie al loro intervento, le autorità hanno bloccato la 54enne e dopo aver espletato tutte le indagini avevano emesso il divieto di avvicinamento per evitare che la madre 75enne della donna fosse nuovamente vittima di maltrattamenti ai quali non poteva opporsi.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, infatti, l'anziana era spesso vittima di violenze sia fisiche che verbali, con maltrattamenti quotidiani. La donna era stata più volte picchiata dalla figlia, che avrebbe dovuto accudirla, e minacciata in diversi modi.

Indispettita dal provvedimento, la 54enne si è nuovamente avvicinata all'abitazione della madre con l'intento di rientrare, ma a quel punto alcuni parenti e vicini di casa hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine, accorse sul posto poco dopo.

La 54enne era ospite di un vicino istituto religioso, ma ha resistito nella struttura soltanto poche ore. Uscita la mattina, si è ripresentata a casa della madre con il calare del sole. La 54enne è stata arrestata in flagranza per inosservanza del provvedimento cautelare, mentre l'anziana madre è stata affidata ai servizi sociali di competenza e messa in sicurezza. La Procura di Pisa continuerà a monitorare la situazione, proseguendo con le indagini del caso.