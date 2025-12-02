Attualità
Picchiava la madre anziana con calci e pugni, dopo l’allontanamento tenta di rientrare in casa: arrestata 54enne

Una donna di 54 anni è stata arrestata a Pisa dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla madre 75enne, che da anni picchiava e minacciava. L’allarme è stato lanciato dagli stessi vicini che avevano permesso il primo allontanamento.
A cura di Gabriella Mazzeo
Ha violato il divieto di avvicinamento alla madre anziana, che era già stata oggetto di violenze e maltrattamenti tra le mura domestiche. Una donna di 54 anni è stata arrestata nel Pisano dopo che le forze dell'ordine hanno attestato l'effettiva violazione del divieto precedentemente disposto. 

Violenze fisiche e verbali erano all'ordine del giorno nell'abitazione dove la vittima 75enne viveva con la figlia. Schiaffi, pugni, spintoni e minacce di morte all'ordine del giorno che hanno suscitato i sospetti dei vicini di casa, che per primi avevano allertato i soccorsi.

Grazie al loro intervento, le autorità hanno bloccato la 54enne e dopo aver espletato tutte le indagini avevano emesso il divieto di avvicinamento per evitare che la madre 75enne della donna fosse nuovamente vittima di maltrattamenti ai quali non poteva opporsi.

