Picchiato e rapinato a Firenze, anziano di 91 anni ricoverato in fin di vita: identificata 25enne Un anziano di 91 anni è stato picchiato e rapinato da una coppia di persone all'interno dell'androne del palazzo dove vive. L'uomo ora è ricoverato all'ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova in gravissime condizione, sarebbe in pericolo di vita. Indagano i Carabinieri, identificata una 25enne.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

È stato picchiato e rapinato all'interno dell'androne del palazzo dove vive. La vittima della brutale aggressione è un anziano di 91 anni che ora è ricoverato all'ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova in fin di vita.

Il grave episodio è avvenuto in via Maso Finiguerra, nel pieno centro storico della città di Firenze, vicino alla stazione centrale e al comando provincia dei Carabinieri di borgo Ognissanti. A darne notizia oggi, sabato 31 agosto, è il quotidiano locale La Nazione.

Sul caso stanno indagando proprio gli uomini dell'Arma, a seguito della denuncia sporta dal figlio del 91enne, presentata nella mattinata di ieri, venerdì 30 agosto, presso la stazione di Santa Maria Novella, come confermano i militari in una nota. La zona dove è avvenuta l'aggressione, come segnalano i residenti, da tempo vive situazioni di degrado.

La ricostruzione dell'aggressione

Secondo quanto è stato ricostruito dal quotidiano fiorentino, il 91enne è stato aggredito mentre stava rientrando a casa dove aver visto in un locale la partita della Fiorentina. Avrebbe trovato le due persone all'interno dell'androne del palazzo, ma non è chiaro come siano riuscite a entrare.

Sarebbe quindi stato colpito e rapinato del portafogli, il bancomat risulta essere stato poi usato non lontano da via Maso Finiguerra la stessa sera dell'aggressione. Il borsello è invece stato ritrovato vuoto.

L'anziano, anche se gravemente ferito, è riuscito a raggiungere poi la sua abitazione e a chiedere aiuto dando anche indicazioni sulla possibile identità di uno dei suoi aggressori, una persona, riferisce il giornale, che vive in strada nella zona.

Identificata una 25enne senza fissa dimora

Per l'aggressione è stata identificata una 25enne di nazionalità romena e senza fissa dimora. Nella nota diffusa dai Carabinieri si legge che ai militari è stata denunciata l'avvenuta aggressione dell'anziano "da parte di una donna che, nell'androne del palazzo di casa, gli aveva sottratto con violenza il portafogli. Nell'occasione la vittima ha patito gravi lesioni, per le quali è stato trasportato in ambulanza all'Ospedale Santa Maria Nuova".

Le indagini si stanno svolgendo anche attraverso la visione delle telecamere di sicurezza cittadine hanno portato a individuare la 25enne, "solita dimorare per strada nei pressi dell'ingresso dell'abitazione dell'anziano. La sua posizione è attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Firenze".

La sindaca di Firenze: "Vile aggressione, un fatto intollerabile"

"Esprimo solidarietà e vicinanza da parte mia, dell'amministrazione comunale e della città di Firenze alla famiglia della vittima di questa vile aggressione e rimango in stretto contatto con il figlio, al quale ho comunicato la completa disponibilità del Comune a fornire tutto il supporto necessario per affrontare questa drammatica vicenda", è stato il commento della sindaca Sara Funaro.

"Ho parlato con la prefetta Francesca Ferrandino – continua – e abbiamo concordato chela settimana prossima convocherà il Cosp e affronteremo i temi dell'aggressione e della sicurezza in città, partendo dalle zone definite sensibili all’ultimo Comitato al quale erano presenti anche l’assessore Giorgio e i rappresentanti dei quartieri".

"Fatti come questo sono intollerabili – conclude la prima cittadina -. I cittadini devono poter vivere in sicurezza la città in ogni momento del giorno e della notte. Il nostro compito, per rendere ciò possibile, è lavorare con tutte le istituzioni e in sinergia con prefettura, questura e tutti i soggetti deputati alla sicurezza in città. Vogliamo dare delle risposte a tutti i quartieri".