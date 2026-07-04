Picchiano e minacciano il compagno di squadra 17enne della pallanuoto Firenze: indagati per stalking 4 giocatori

Quattro giocatori della Rari Nantes Florentia, squadra fiorentina di pallanuoto, sono accusati di stalking: per la Procura di Firenze sono responsabili di episodi di molestie nei confronti del compagno di squadra più giovane.

Dovranno difendersi dall'accusa di stalking quattro giocatori della Rari Nantes Florentia, squadra fiorentina di pallanuoto appena retrocessa dalla massima serie del campionato italiano. In questi giorni la Procura di Firenze ha notificato loro un avviso di conclusione indagini: al centro del lavoro degli inquirenti ci sono presunti episodi di molestie nei confronti del più giovane compagno di squadra. Quando si sono svolti i fatti la vittima era minorenne. Gli indagati invece sono di 35, 25, 23 e 29 anni: sono considerati i veterani dello storico club fiorentino.

Come riporta il quotidiano La Nazione, le indagini sono scattate dopo una querela presentata dal giovane atleta: dalle accuse i quattro indagati si sarebbero accaniti con il loro compagno con botte, minacce, frasi choc proferite nello spogliatoio e nella chat della squadra. Stando alla ricostruzione di quello che accadeva, il 17enne sarebbe stato "punito" per i suoi errori tecnici mentre si trovava agli allenamenti con il resto della squadra. I veterani lo obbligavano a togliersi un indumento per ogni sbaglio, fino a rimanere in costume da bagno e scarpe da ginnastica di fronte a tutti.

Oppure lo obbligavano a svolgere "compiti servili" come la pulizia degli indumenti dell'"anziano". La squadra Rari Nantes Florentia, che risulta estranea all'indagine penale, era venuta a conoscenza degli atteggiamenti di bullismo di alcuni suoi tesserati dopo una trasferta a Genova. A questo punto era intervenuta multandoli, oltre a segnalare la vicenda al "safeguarding" della Federazione italiana Nuoto. Ora le indagini della Procura si sono chiuse e i quattro giocatori dovranno pensare a come difendersi in vista di un processo.