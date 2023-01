Picchiano cagnolino e lo tengono sospeso nel vuoto dal balcone: vicina filma tutto e li incastra Il video choc ripreso dalla vicina di un coppia di origini albanesi di Bellaria Igea Marina. Marito e moglie però si difendono: “Gli vogliamo bene. Ha mangiato le feci del nostro bambino, volevamo educarlo”.

A cura di Biagio Chiariello

Devono rispondere di maltrattamento di animali in concorso. Si tratta di una coppia di stranieri, marito e moglie, residenti a Bellaria Igea Marina: una loro vicina di casa li avrebbe filmati mente picchiavano e costringevano un cane di razza maltese a stare in posizioni definite innaturali. Il povero animale sarebbe stato tirato per le orecchie, addirittura tenuto sospeso nel vuoto oltre la ringhiera del balcone.

La vicina si è poi rivolta alla polizia locale con il video, in questione, eseguito con il proprio smartphone, in cui inoltre si vedrebbe l'uomo, 46enne di origine albanese, colpire più volte il cagnolino.

L'episodio filmato non sarebbe peraltro il primo di questo tipo: la donna, stanca di vedere il povero animale picchiato in quel modo e diventato bersaglio di sevizie del tutto gratuite, ha deciso di denunciare tutto alle autorità competenti.

La coppia, tramite il proprio avvocato, ha respinto ogni accusa. Quanto mostrato nel filmato si riferiva a "una punizione" che il padrone aveva dato al cane per fargli capire che "non doveva mangiare le feci del loro bambino". E anzi, hanno assicurato di essere molto affezionati all'animale, e che la loro intenzione è solo quella di gridarlo ed educarlo. Intanto il cane è stato preventivamente sequestrato dalla polizia Locale.

Il gip del tribunale di Rimini dovrà ora decidere se convalidare o meno il sequestro preventivo operato dai vigili e di conseguenza se procedere con l'affidamento del cane ad un'associazione per la difesa degli animali.