Piazza la telecamere per controllare il gatto ma scopre il vicino che fa sesso in casa sua

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Quando aveva piazzato le telecamere per controllare il gatto in casa sua tutto pensava di poter osservare tranne il vicino che si intrufolava nell'abitazione per usarla come alcova per fare sesso di nascosto in sua assenza.

L'assurda vicenda vede protagonista una donna torinese e il suo vicino, ora finito a processo in tribunale con l'accusa di violazione di domicilio dopo la denuncia della prima alle forze dell'ordine con tanto di video registrato.

I fatti risalgono a tre anni fa quando, durante le vacanze estive, la donna aveva deciso di installare delle telecamere con collegamento internet per tenere sempre sotto controllo il suo micio, che era rimasto a casa, affidato alle cure di un'altra vicina e proprietaria dell'abitazione.

Come ricostruisce Today, proprio mentre consultava una delle telecamere da remoto per assicurarsi che il gatto stesse bene, la donna ha scoperto che in camera da letto vi erano due uomini intenti fare sesso proprio sul suo letto.

Non solo, con sorpresa ancora maggiore, la donna ha scoperto che uno dei due era un volto noto: il vicino di casa che, per qualche motivo, aveva scelto il suo letto per divertirsi.

Dopo il comprensibile shock la donna ha registrato parte della scena attraverso il telefono e quindi ha presentato regolare denunciata alle forze dell'ordine.

Oltre all'uomo riconosciuto nel video, la donna ha denunciato anche la proprietaria della sua abitazione perché l'unica a cui aveva dato le chiavi di casa per dare da mangiare al gattino ma che evidentemente erano finite in mano all'uomo.

La vicenda ha portato quindi al processo nel quale la trentenne si è dichiarata anche parte civile per un risarcimento danni.