Piacenza, si rovescia addosso una caraffa di tè bollente, gravissima bimba di 9 mesi La bambina è ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Maggiore di Parma, dove è arrivata con ustioni di secondo grado su schiena, collo, gambe e bracci. Le sue condizioni sono gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

207 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una bambina di 9 mesi è stata ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Parma dopo che del tè bollente contenuto in una caraffa le si è rovesciato addosso. È accaduto nel pomeriggio di oggi in una casa di Fiorenzuola D'Arda, in provincia di Piacenza. Il contenitore con il tè appena preparato è caduto accidentalmente dal tavolo e la bevanda calda si è riversata sulla bimba. In quel momento, nell’abitazione, erano presenti i genitori e i due fratelli, tutti di origini marocchine.

La chiamata al 118 è stata immediata e i soccorritori sono arrivati sul posto con l'autoinfermieristica di Fiorenzuola e l'ambulanza della Pubblica Assistenza della Val D’Arda. Nel frattempo, la Centrale Operativa 118 Emilia-Ovest di Parma ha attivato l’elisoccorso che è atterrato nel campo sportivo di Fiorenzuola.

I medici hanno stabilizzato il quadro clinico trattando le ustioni di secondo grado riportate dalla bambina, che hanno interessato oltre il 50% del corpo, coinvolgendo schiena, collo, gambe e braccia. A bordo dell'ambulanza la piccola è stata prima portata al campo sportivo, dove è stata presa in consegna dall’équipe medica dell’elisoccorso. Da lì è stata subito condotta con la massima urgenza nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Maggiore di Parma. I carabinieri stanno effettuando accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto, ma non ci sono dubbi che si sia trattato di un incidente.