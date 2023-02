Piacenza, scontro frontale lungo la strada provinciale: Davide Cecere muore a 27 anni Violento impatto tra un’Alfa Romeo Gt e una Jeep Grand Cherokee lungo la via Emilia Pavese in località Cattagnina di Rottofreno. La vittima aveva 27 anni, ferita l’altra automobilista.

A cura di Biagio Chiariello

Un tragico incidente frontale è avvenuto oggi, martedì 14 febbraio, intorno alle 15 lungo la Strada Provinciale 10R Via Emilia a Rottofreno (Piacenza). Un ragazzo di 27 anni, Davide Cecere, è morto nel sinistro.

Il giovane era alla guida di una Alfa Romeo Gt e stava percorrendo la via Emilia Pavese, in località Cattagnina – luogo tristemente noto per essere stato più volte teatro di altri incidenti gravi o mortali – quando, alle porte del comune di Rottofreno, si è scontrato frontalmente con una Jeep Grand Cherokee che proveniva dalla direzione opposta.

Immediati sono scattati i soccorsi, giunti sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco e i sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e l’auto medica del 118 del Pronto Soccorso di Piacenza. Ma per il 27enne non c'è stato niente da fare.

Cecere stava viaggiando da Piacenza verso Rottofreno quando, per cause al vaglio della polizia locale della Bassa Valtrebbia e Valluretta, si è scontrato frontalmente con la Jeep che proveniva dalla direzione opposta guidata da una donna, quest'ultima per l'impatto è finita fuori strada. Il 27enne sarebbe deceduto sul colpo mentre la conducente del suv è sempre rimasta cosciente seppur abbia riportato vari traumi.

Per consentire i rilievi della polizia locale, sul posto il comandante Paolo Costa, la via Emilia è rimasta chiusa al traffico per quasi due ore. la circolazione è stata quindi agevolata dalla presenza dalla Polstrada che ha deviato il traffico. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta con due pattuglie e il comandante Paolo Costa, e in ausilio per la viabilità due pattuglie della PolStrada di Piacenza.