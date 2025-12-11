Pezzi di metallo nella carne: salsiccia ritirata dal commercio, l’avviso del Ministero della salute

Un lotto di salsiccia fresca confezionata è stato richiamato dal commercio per una possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla segnalazione di presenza di corpi estranei metallici all'interno della carne. Lo rende noto il Ministero della salute attraverso il proprio portale web dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Il prodotto interessato dall'allerta alimentare è la salsiccia – salamella di suino venduta a marchio Naturamica / Hrc gourmet, etichetta dedicata alle macellerie, in vaschette preconfezionate con peso variabile. Si tratta di carne preparata dalla ditta Franzin carni s.r.l. nel proprio stabilimento di produzione di Meolo, nella città metropolitana di Venezia.

Il lotto interessato dall'avviso di richiamo è quello con numero 533501 e data di scadenza o termine minimo di conservazione che può andare dal 10 al 17 dicembre 2025. Il prodotto viene venduto in confezioni dal peso variabile da 250 grammi a 2,5 chilogrammi.

Come spiega l'avviso di richiamo, datato 10 dicembre ma pubblicato oggi 11 dicembre dal Ministero della salute, il richiamo della salsiccia – salamella è stato disposto dallo stesso produttore in via precauzionale per presenza di corpo estraneo metallico. Le confezioni oggetto del richiamo sono state già richiamate dai negozi ma i consumatori che avessero già acquistato la salsiccia con il lotto sopra indicato, sono pregati di non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.