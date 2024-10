video suggerito

Pesticidi e micotossine, i risultati del test su 16 merendine: la classifica de Il Salvagente La rivista Il Salvagente ha svolto un'analisi su 16 campioni di snack con marchio diverso: sopra i limiti è stato trovato il piperonil butossido in due spuntini e non sono mancate presenze di insetticidi e un fungino.

Giovanni Turi

La rivista Il Salvagente ha analizzato sedici merendine valutando, tra l'altro, presenza di zuccheri, ingredienti sgraditi e micotossine

Merendine al cioccolato, tanto buone quanto rischiose. Gli snack dolci per bambini sono golosi e comodi. Spesso però nascondono ingredienti non proprio adatti ai più piccoli – dallo sciroppo di glucosio-fruttosio fino all’olio di palma e i dolcificanti – e mantengono un carico di zuccheri e grassi saturi sproporzionato.

Molti genitori non sembrano preoccuparsene più di tanto. Al massimo leggono le informazioni riportate sulle loro confezioni prima dell'acquisto. Ecco perché la rivista Il Salvagente ha svolto un’analisi multiresiduale su 16 campioni di merendine (con gocce di cioccolato o meno) con marchio diverso. Un’indagine in cui i pesticidi hanno pesato per il 40% della valutazione finale, mentre la parte restante era in capo a micotossine, ingredienti sgraditi e zucchero.

Le analisi

Sul giudizio hanno influito in negativo anche il numero di pesticidi e di micotossine riscontrati, nonché la presenza del clorpirifos e dello sciroppo glucosio-fruttosio. Talvolta i trattamenti con fitofarmaci hanno lasciato più di una traccia. In quantità infinitesimali è stato trovato il clorpirifos, un composto chimico che contiene cloro pericoloso in caso di inalazione (non ingestione).

Nelle considerazioni dello studio, tra l’altro, hanno impattato anche olio di palma e di cocco “per il loro elevato apporto di grassi saturi”, i mono e digliceridi degli acidi grassi “per gli effetti sulla salute” e lo sciroppo di glucosio-fruttosio “per gli effetti epatici”.

Risultati su zucchero, micotossine e ingredienti sgraditi

Nessun prodotto supera i limiti di legge ma il quadro dei prodotti risulta assai composito. Sul fronte zucchero, Il Salvagente osserva un range che va dai 6,3 grammi presenti nei Pandolciandi di Eurospin e nei panini con gocce di cioccolato di Consilia fino ai 13 grammi dei Buondì Motta al cioccolato e gli Yo-Yo Motta. Quest’ultima merendina riscontra una presenza minima del 3,4% di cioccolata, cifra ben distante dal massimo di 21,1% osservato nel Buondì Motta al cioccolato.

Capitolo micotossine (Ht2 e T2), quelle molecole dannose per la salute umana prodotte dai funghi che si sviluppano sulle spighe dei cereali che si formano sul cibo: tutti i prodotti sono sotto i limiti di legge, pari a 20 mcg/kg per gli adulti e 10 per i bimbi fino ai 3 anni, anche se non hanno etichettature ad hoc e sono “venduti come cibo per l’infanzia”. Basse concentrazioni di zearalenone.

Pesticidi

Sulla base delle analisi raccolte, tra i pesticidi sono il principio attivo che ha sforato i limiti di rilevazione (ovvero, sopra gli 0,01 mg/kg) è il piperonil butossido nel Pan con gocce di cioccolato della Coop, pari a 0,174 mg/kg, e nel Bauli pan cioccolato proteico 0,020.

Inoltre, la rivista ha osservato una presenza infinitesimale di clorpirifos metile, dalla cui esposizione potrebbero scaturire problemi nello sviluppo dei bambini, nel prodotto Coop. Com’è finito lì? Il motivo sono gli “impieghi passati e quindi una contaminazione accidentale”, spiega la rivista.

Altre sostanze rilevate sono gli insetticidi fipronil – usato contro le zecche – nel Pain au chocolat Bistefani per lo 0,002, malathion – contro i pidocchi – concentrato nei Buondì Motta al cioccolato per lo 0,001 e l’acetamiprid – per la moria di api – negli Yo-Yo Motta per lo 0,001, oltre al fungicida boscalid nei muffin Mr Day per lo 0,001.

Il test de Il Salvagente

Dal test mensile della rivista ne è uscita una classifica a punteggio da 0 a 10, stilata sulla base di più variabili: presenza di cioccolata, zucchero in grammi, pesticidi, micotossine, ingredienti sgraditi, prezzo e porzione.

Brioche al gusto cioccolato alla nocciola di Pasquier Krapfen: cioccolata al 28%; 22 grammi di zucchero ogni 100 a porzione; una traccia di pesticidi; T2+Ht2 allo 0,89 mg/kg; ingredienti sgraditi come sciroppo di glucosio e olio di colza. Voto: 9. Pan goccioli del Mulino Bianco: cioccolata al 13,4%; 16 grammi di zucchero ogni 100 a porzione; tre tracce di pesticidi; T2+Ht2 a 2,03 mg/kg; nessun ingrediente sgradito. Voto: 8,8. Filone Buoncioccolo con gocce di cioccolato di Grissitalia: cioccolata al 9,2%; 15 grammi di zucchero ogni 100 a porzione; due tracce di pesticidi; T2+Ht2 a 1,07 mg/kg; ingredienti sgraditi come destrosio e E481. Voto: 8,5. Nastrecce pancioccolato con gocce di cioccolato di Lidl: cioccolata al 13%; 18,7 grammi di zucchero ogni 100 a porzione; due tracce di pesticidi; T2+Ht2 a 0,79 mg/kg; ingredienti sgraditi come olio di colza, mono e digliceridi degli acidi grassi. Voto: 8. Dolciando Panciolando panini con gocce di cioccolato di Eurospin: cioccolata al 14%; 15 grammi di zucchero ogni 100 a porzione; tre tracce di pesticidi; T2+Ht2 a 1,35 mg/kg; ingredienti sgraditi come mono e digliceridi degli acidi grassi, E472d, E481. Voto: 7,8. Pan cioccolato proteico di Bauli: cioccolata all’8%; 16 grammi di zucchero ogni 100 a porzione; una traccia di pesticidi; T2+Ht2 a 2,06 mg/kg; ingredienti sgraditi come olio di palma, mono e digliceridi, aromi. Voto: 7,6. Plumcake con gocce di cioccolato di Carrefour: cioccolata al 10%; 30 grammi di zucchero ogni 100 a porzione; tre tracce di pesticidi; T2+Ht2 a 1,41 mg/kg; ingredienti sgraditi come sorbitolo, mono e digliceridi degli acidi grassi. Voto: 6,9. Panini con gocce di cioccolato di Consilia: cioccolata al 13%; 13 grammi di zucchero ogni 100 a porzione; tre tracce di pesticidi; T2+Ht2 a 0,79 mg/kg; ingredienti sgraditi come mono e digliceridi degli acidi grassi, E472d, E481, aromi. Voto: 6,9. Yo-Yo Motta: cioccolata al 3,4%; 38 grammi di zucchero ogni 100 a porzione; tre tracce di pesticidi; T2+Ht2 a 0,96 mg/kg; ingredienti sgraditi come sciroppo glucosio-fruttosio, destrosio, olio di palma, palmisto e cocco, sciroppo di sorbitolo. Voto: 6. Pan con gocce di cioccolato di Coop: cioccolata al 14%; 19 grammi di zucchero ogni 100 a porzione; quattro tracce di pesticidi; T2+Ht2 a 1,06 mg/kg; ingredienti sgraditi come mono e digliceridi degli acidi grassi. Voto: 6. Plumcake al cacao e gocce di cioccolato di Kinder: cioccolata al 9%; 29,2 grammi di zucchero ogni 100 a porzione; quattro tracce di pesticidi; T2+Ht2 a 0,85 mg/kg; ingredienti sgraditi come mono e digliceridi degli acidi grassi e aromi. Voto: 6. Pandolci con gocce di cioccolato di Esselunga: cioccolata al 12%; 17,3 grammi di zucchero ogni 100 a porzione; quattro tracce di pesticidi; T2+Ht2 a 1,45 mg/kg; ingredienti sgraditi come sciroppo glucosio-fruttosio e mono e digliceridi degli acidi grassi. Voto: 6. Pain au chocolat di Bistefani: cioccolata al 14,5%; 22 grammi di zucchero ogni 100 a porzione; quattro tracce di pesticidi; T2+Ht2 a 0,46 mg/kg; ingredienti sgraditi come olio di palma, mono e digliceridi degli acidi grassi, destrosio. Voto: 5,5. Muffin senza glutine con pepite di cioccolato fondente di Mr Day: cioccolata al 9,5%; 28 grammi di zucchero ogni 100 a porzione; quattro tracce di pesticidi; T2+Ht2 a 0,54 mg/kg; ingredienti sgraditi come sciroppo di glucosio, mono e digliceridi degli acidi grassi, gomma di guar. Voto: 5,5. Muffin con pepite di cioccolato di Conad: cioccolata al 9,3%; 32 grammi di zucchero ogni 100 a porzione; cinque tracce di pesticidi; T2+Ht2 a 0,96 mg/kg; ingredienti sgraditi come olio di cocco, sciroppo di glucosio, sorbitolo, mono e digliceridi degli acidi grassi, gomma di guar. Voto: 3,9. Buondì Motta al cioccolato: cioccolata al 21,1%; 28 grammi di zucchero ogni 100 a porzione; quattro tracce di pesticidi; T2+Ht2 a 0,84 mg/kg; ingredienti sgraditi come olio di palmisti, palma, sciroppo di glucosio, mono e digliceridi. Voto: 3,9.