video suggerito

Pestato da 2 minori a Treviso, papà del bullo lo invita a cena, lui accetta: “Sono padre, voglio capirlo” Il padre del 17enne arrestato dopo il pestaggio ai danni di un passante in centro a Treviso ha deciso di invitare il 50enne vittima dell’aggressione a cena come segno di pace. L’uomo ha accettato l’invito per dimostrare di non avere rancori nei confronti della famiglia del ragazzo. “Sono padre anche io, voglio capire cosa pensa” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il padre di uno dei due minori che nella giornata di sabato 6 aprile hanno picchiato un passante e insultato una donna che li aveva rimproverati in centro a Treviso, ha invitato la vittima del pestaggio a cena come gesto per riappacificarsi. L'uomo, il 50enne Luca Gobbo che vive in Svizzera da anni, ha accettato l'invito.

Il padre di uno dei due giovani aveva espresso il proprio dispiacere per quanto accaduto in centro a Treviso nella giornata di domenica, affermando di essere disperato per la scarsa considerazione che il figlio 17enne ha per gli adulti e le autorità. Ora ha scelto di tendere una mano all'uomo aggredito a calci e pugni anche mentre era a terra dopo aver difeso una donna che era stata presa di mira dai due adolescenti dopo averli rimproverati per le impennate in bicicletta in una zona riservata ai pedoni.

La donna è stata insultata e il tutto è stato subito ripreso con il cellulare. Quando il 50enne si è avvicinato per aiutarla, i due si sono scagliati contro di lui, picchiandolo davanti alla folla.

Leggi anche L'oroscopo di giovedì 21 marzo 2024

Gli agenti hanno arrestato il più grande, un 17enne, e denunciato il 15enne per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Gazzettino, l'uomo è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. "Mi hanno preso a pugni e lanciato un bidone in testa" ha raccontato Luca Gobbo alle autorità dopo il pestaggio.

Il padre del 17enne, per capire anche cosa sia accaduto nel pomeriggio di sabato, ha deciso di invitare a cena il 50enne aggredito. “Non ho nessun rancore – ha spiegato l'uomo al quotidiano – Per me sarebbe bellissimo poterlo vedere e capire cosa gli è saltato per la testa". Gobbo ha inoltre spiegato perché ha deciso di accettare l'invito. "Anch'io sono padre e l'ultima cosa che vorrei vedere è un ragazzo che perde le redini della sua vita”.