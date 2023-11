Peschici, la proposta di matrimonio arriva in aula a scuola: il video diventa virale su TikTok Sul web è diventato virale un filmato che vede protagonisti due professori di un istituto di Peschici, in provincia di Foggia, futuri marito e moglie. Il video su TikTok, postato da uno dei ragazzi, ha raccolto migliaia di like e condivisioni.

A cura di Biagio Chiariello

È diventato virale grazie alla potenza dei social, il video di una insegnante che riceve una proposta di matrimonio in classe con la partecipazione attiva degli alunni. È accaduto in un liceo di Peschici, in provincia di Foggia, dove un docente ha deciso di fare una proposta di matrimonio a una collega che insegna nel suo stesso istituto. Lo ha fatto grazie alla complicità dei ragazzi in classe.

Come si vede nel reel pubblicato su TikTok, ad un certo punto la prof, alle prese con la sua lezione, è stata interrotta dall’arrivo degli alunni che le hanno portato dei mazzi di rose. A fare da sfondo la canzone dei Negramaro, "Quel posto che non c'è". Dopo qualche istante entra lui con un mazzo di rose rosse e bianche. Ed ecco che arriva la proposta: la ragazza, un po' imbarazzata, dice ‘sì' e tutta la classe esplode in un grande applauso.

Fidanzati da ben dodici anni, finalmente – ha scritto – ha avuto il coraggio di farle la proposta di matrimonio a scuola, dove si sono conosciuti, fidanzati e laureati insieme. Vi auguro una felicità immensa e che possiate sempre stare bene".

E l'augurio si è diffuso anche nei commenti, dove non è stata persa l’occasione di fare anche un po’ di ironia: "Allora prof? Alla fine non interroga vero?". Altri si focalizzano sulla reazione della futura sposa: "Secondo me avrebbe voluto piangere dalla gioia però si è trattenuta perché era a scuola. Comunque che bellini". "Che bello quando i prof mostrano senza vergogna il loro lato umano♥️", commenta un altro utente.