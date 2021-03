Madre e figlia, entrambe malate di Covid, si sono spente a distanza di un'ora una dall'altra: è successo a Pianella, in provincia di Pescara, dove hanno perso la vita la 92enne Dorotea D'Amico e la figlia Elisabetta Sommella, di 59 anni. La prima era ricoverata a Sulmona, nel reparto di medicina, e le sue condizioni di salute sono peggiorate negli ultimi giorni. Circa un'ora più tardi la stessa sorte è toccata a sua figlia, Elisabetta. La donna, neppure sessantenne, a causa della scarsità penuria di posti letto a Pescara era stata ricoverata all'ospedale di Giulianova. Nel giro di poco tempo il quadro clinico è però peggiorato e ieri mattina anche per lei non c'è stato nulla da fare. Elisabetta Sommella lascia il marito Franco, le figlie Valentina ed Alessandra, i nipoti Marco e Matteo, il fratello Eduardo. Mamma e figlia saranno sepolte insieme. Il funerale verrà celebrato oggi alle 14,30 nella chiesa di Sant'Antonio Abate, a Pianella. Le salme verranno poi trasferite a Catignano, loro paese d'origine, per la sepoltura.

In Abuzzo indice Rt di poco inferiore a 1

Tutto l'Abruzzo, in particolar modo le province di Pescara e Chieti, sono state investite nelle scorse settimane dalla terza ondata di contagi Covid, attribuiti dalle autorità sanitarie soprattutto alla variante inglese. Secondo il monitoraggio di ieri dell'Istituto Superiore della Sanità l'indice Rt è leggermente inferiore a 1 (0,96), l'incidenza del virus è di 245 casi ogni 100mila abitanti e sono in aumento i focolai in tutta la regione, dove la classificazione del rischio è stata giudicata dagli esperti complessivamente alta. Ieri sono stati diagnosticati 273 casi di Covid-19, mentre i morti sono stati 5.