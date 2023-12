Pescara, esce di casa per buttare l’immondizia e un uomo tenta di violentarla: arrestato Una ragazza di Pescara è stata aggredita dopo essere uscita di casa nella serata di ieri per andare a buttare la spazzatura. La giovane è stata vittima delle molestie sessuali di un uomo di 31 anni che avrebbe cercato di violentarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ragazza era uscita di casa per gettare l'immondizia nella serata di ieri, in pieno centro a Pescara, quando un giovane si è avvicinato a lei con l'intento di molestarla. Una storia spaventosa che sembra incredibile: il 31enne che ha avvicinato la ragazza nella serata di ieri, lunedì 18 dicembre, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia alle forze dell'ordine.

Dopo aver aggredito la giovane, infatti, l'uomo avrebbe tentato di darsi alla fuga anche davanti agli agenti del 113, giunti sul posto su segnalazione di un passante che aveva notato la scena.

Stando a quanto reso noto, la ragazza avrebbe evitato di rispondere alle frasi a lei rivolte dall'uomo, ritrovandoselo però alle spalle non appena ha tentato di allontanarsi per rientrare in casa. Quando la vittima ha quasi raggiunto il portone della sua palazzina, il giovane l'ha afferrata violentemente per un braccio e bloccata nel tentativo di abusare di lei.

Il tutto è stato notato da un passante che è intervenuto per avvisare il 113. Gli agenti sono arrivati subito sul posto e hanno notato l'uomo che si stava allontanando in fretta dal luogo della tentata aggressione. Gli agenti lo hanno raggiunto e, scesi dall'auto di servizio, hanno cercato di fermarlo. Lui invece ha provato a colpire in volto le forze dell'ordine intervenute per tentare poi la fuga. Il 31enne è stato immobilizzato e fatto salire a bordo dell'auto di servizio.

I poliziotti hanno poi ricostruito l'accaduto insieme al testimone e alla vittima del fatto e il 31enne è stato indiziato di violenza sessuale. Il giovane è stato poi accompagnato presso la locale Casa Circondariale ed è inoltre stato denunciato in stato di libertà per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.