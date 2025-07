Persi di notte in un bosco in montagna: 7 ragazzi salvati dal Soccorso Alpino

I giovani escursionisti, divisi in tre gruppi distinti, si sono trovati in difficoltà soprattutto mentre cercavano di scendere attraverso un fitto bosco in Valle Vigonzo (Piemonte).

Una complessa operazione di soccorso ha visto protagonisti la scorsa notte sette ragazzi bloccati sul versante montano sopra la pineta di Santa Maria Maggiore, in valle Vigezzo. A causa delle difficoltà incontrate durante l’escursione, è stato necessario l’intervento del Soccorso Alpino con l’ausilio di un elicottero notturno, giunto da Torino.

I giovani escursionisti, divisi in tre gruppi distinti, si sono trovati in difficoltà soprattutto mentre cercavano di scendere attraverso un fitto bosco. Il primo gruppo, rimasto in cresta, è stato individuato e raggiunto rapidamente. Molto più impegnativo è stato invece il recupero degli altri due gruppi, dispersi tra gli alberi.

L’elicottero ha effettuato diversi voli per trasportare le squadre di soccorso in quota e ha recuperato i ragazzi con il verricello, vista l’impossibilità di raggiungerli facilmente a piedi. Tra i ragazzi soccorsi, uno ha riportato un problema alla caviglia, mentre gli altri erano in buone condizioni di salute.

All’operazione hanno preso parte il Soccorso Alpino della stazione di Vigezzo, il SAGF (Servizio Aereo Guardia di Finanza), i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. L’intervento si è concluso attorno all’una e mezza di notte, con tutti i ragazzi tratti in salvo.