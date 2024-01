Perde il controllo dello scooter, cade a terra e sbatte violentemente la testa: morto ragazzo di 22 anni Santi Placido, 22enne originario di Biancavilla, è morto in un tragico incidente avvenuto nella notte di martedì 9 gennaio a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Avrebbe perso il controllo del suo scooter e sarebbe caduto a terra sbattendo violentemente la testa al suolo. Soccorso dal 118, il ragazzo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

A destra, il 22enne Santi Placido.

Un ragazzo di 22 anni è morto in un tragico incidente avvenuto nella notte di martedì 9 gennaio a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. La vittima si chiamava Santi Placido ed era originario di Biancavilla.

Secondo quanto è stato ricostruito, il giovane avrebbe perso il controllo dello scooter che stava guidando, sarebbe caduto a terra sbattendo violentemente la testa al suolo in via Cavaliere Bosco.

Per il 22enne la caduta è stata fatale e a nulla è servito il tempestivo intervento del 118 sul posto: i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Santi Placido è deceduto poco dopo essere stato trasportato con urgenza all'ospedale di Biancavilla.

Sul luogo in cui è avvenuto l'incidente sono arrivati anche i Carabinieri di Santa Maria di Licodia per effettuare gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Sui social sono tanti i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia del 22enne. "Sentite condoglianze alla famiglia. Mi dispiace tantissimo per la vostra enorme e triste perdita. Il signore lo accoglierà fra le sue braccia in paradiso", scrivo un utente. "Che tristezza, un altro giovane che va via", si legge in un altro commento.

Quello che ha visto coinvolto il giovane di 22 anni non è il primo incidente del 2024 sull'Isola. Dall'inizio del nuovo anno, infatti, ne sono già avvenuti diversi. A Belpasso, in provincia di Catania, ha perso la vita un ragazzo di 26 anni, Matteo Virzì, deceduto la notte di Capodanno lungo via Valcorrente.

Nel Ragusano, il 2 gennaio scorso, ha invece perso la vita un medico molto conosciuto nella zona, il 74enne Angelo Giudice. Pochi giorni fa invece, il 6 gennaio, nella notte dell'Epifania, il 43enne Filippo La Barbera è morto dopo aver perso il controllo della sua moto: l’uomo era sposato e padre di un bimbo piccolo.