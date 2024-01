Perde il controllo dell’auto sulla statale, sbanda e finisce in mare: 19enne morto tragicamente La vettura, su cui viaggiava solo il 19enne, ha sbandato improvvisamente sulla strada statale 195 Sulcitana, all’altezza del comune di Capoterra, nel Cagliaritano. Una zona dove non vi sono barriere tra strada e mare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragico incidente stradale in Sardegna nella mattinata di oggi, mercoledì 3 gennaio. Un ragazzo di soli 19 anni è morto dopo aver sbandato ed essere finito in mare mentre percorreva la strada statale 195 Sulcitana, all’altezza del comune di Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari. Il dramma si è consumato nella primissima mattinata, alle prime luci dell’alba, al km 9,8 della statale, all’altezza di La Maddalena spiaggia.

Per motivi ancora tutti da chiarire, la vettura, su cui viaggiava solo il 19enne, ha sbandato improvvisamente lungo un tratto rettilineo e in una zona dove non vi sono barriere tra strada e mare. Il mezzo ha fatto un volo fuori strada, finendo la sua corsa in mare dove si è ribaltato completamente, intrappolando per sempre l’automobilista a bordo.

L’auto, che viaggiava in direzione Cagliari, è rimasta incastrata sulle rocce, per metà immersa in acqua. Per il giovane non c’è stato nulla da fare e i soccorsi, allertati da atri automobilisti di passaggio, hanno solo potuto recuperare il corpo e constatarne il decesso. Per recuperare il 19enne a bordo è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del nucleo fluviale che si è calata in acqua con attrezzature e abiti adatti.

Sul posto, dopo l’allarme, oltre ai i vigili del fuoco, sono arrivati gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118, che però purtroppo si sono rivelati inutili per la persona a bordo. Per poter procedere ai soccorsi, la Statale Sulcitana è stata chiusa nel tratto interessato con inevitabile traffico bloccato in entrambe le direzioni fin dalle 7 del mattino.

La dinamica esatta della tragedia non è ancora chiara e si lavora ora per ricostruire la dinamica del sinistro stradale mortale. Secondo una primissima ricostruzione, si ipotizza che la giovane vittima abbia perso il controllo dell’auto dopo uno scontro o un tamponamento con un’altra vettura.