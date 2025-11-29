Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo, Cristian Matteo D’agostino muore sul colpo a 24 anni

Il campione di arti marziali Cristian Matteo D’Agostino è morto sul colpo in un grave incidente d’auto avvenuto ieri a Belmonte Mezzagno (Palermo). Il 24enne era a bordo della sua macchina quando ha perso il controllo del mezzo.

Cristian Matteo D’Agostino, 24 anni

Un ragazzo di 24 anni è rimasto vittima di un grave incidente automobilistico nel Palermitano dopo essere finito contro un palo. Cristian Matteo D'Agostino, così si chiamava la vittima, ha perso il controllo della macchina schiantandosi contro il palo a Belmonte Mezzagno.

Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 novembre. Il 24enne era alla guida della sua Peugeot 206 quando ha perso il controllo della vettura. Mentre cercava di evitare il peggio, si è purtroppo schiantato contro un palo.

I passanti hanno subito allertato i vigili del fuoco e il 118, accorsi sul posto per cercare di salvare la vita a D'Agostino. Per il 24enne però era troppo tardi. Il giovane è deceduto dopo lo schianto e ora le autorità lavorano per definire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità. Il 24enne era un appassionato di arti marziali e nello scorso giugno era diventato campione italiano di Wtka per le arti marziali e per gli sport da combattimento. Il giovane aveva tenuto le sue gare a Napoli, dove era diventato campione italiano nella categoria -79 kg.

In segno di lutto per quanto accaduto al 24enne, è stata annullata la celebrazione per l'insediamento del nuovo parroco del Santissimo Crocifisso a Belmonte Mezzagno, prevista proprio per domani pomeriggio. Don Filippo Custode ha voluto sottolineare il proprio dolore per l'incidente del 24enne e si è stretto con affetto alla famiglia del ragazzo, assicurando le preghiere dell'intera comunità per lo sportivo. Custode ha voluto esprimere il proprio affetto, insieme a quello dell'arcivescovo, tramite un messaggio sui social.

Amici, conoscenti e familiari del 24enne lo ricordano come un ragazzo solare, dedito a uno stile di vita sano e onesto con i suoi cari. Tantissimi i messaggi commossi per il 24enne postati online da quanti lo conoscevano e da chi, invece, ha condiviso con lui soltanto la residenza nello stesso comune.