video suggerito

Perde il controllo della moto e finisce contro il pilone di un cancello: Rebecca di Siena muore a 25 anni Ha perso il controllo della moto ed è finita contro il pilone del cancello di un’azienda sulla strada che da Ochieppo porta a Muzzano, in provincia di Biella. Così ha perso la vita Rebecca di Siena, 25 anni. La ragazza era un’ex campionessa di ginnastica ritmica conosciuta nel Biellese. A breve, dopo la laurea in Ingegneria al Politecnico di Torino, si sarebbe dovuta trasferire a Bolzano dove aveva trovato un nuovo lavoro. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A destra, la 25enne Rebecca Di Siena.

Ha perso il controllo della moto ed è finita contro il pilone del cancello di un'azienda sulla strada che da Ochieppo porta a Muzzano, in provincia di Biella. Così ha perso la vita Rebecca di Siena, 25 anni.

I Carabinieri, giunti sul posto insieme ai sanitari del 118, si stanno occupando delle indagini per tentare di risalire alla dinamica del sinistro.

Stando a una prima ricostruzione, la ragazza stava percorrendo la provinciale in direzione Di Muzzano quando, trovandosi a dover affrontare una curva all’altezza del civico 28, ha perso il controllo del mezzo.

La moto è andata a sbattere violentemente contro il pilone del cancello di un'impresa, l’impatto purtroppo è stato fatale. L'incidente mortale che ha coinvolto la ragazza è il secondo avvenuto nella zona. Il giorno prima un motociclista di 75 anni di Biella è morto a Occhieppo Inferiore nello scontro con un Fiat Doblò.

Rebecca Di Siena avrebbe compiuto 26 anni a dicembre prossimo. Era un'ex campionessa di ginnastica ritmica conosciuta nel Biellese: per 13 anni aveva partecipato gare e prove con la Rhythmic School.

La 25enne era anche una studentessa modello. Si era laureata al Politecnico di Torino in Ingegneria energetica e nucleare e aveva fatto un'esperienza a Chicago, negli Stati Uniti.

Aveva trovato un lavoro che l’avrebbe portata a breve a Bolzano, dove stava cercando casa, come si legge negli annunci che aveva pubblicato nei giorni scorsi sui social.

Alle 15 di domani, venerdì 30 maggio, la salma della ragazza sarà benedetta nella sala del commiato della casa funeraria Destefanis, in corso San Maurizio 9/A, a Biella. In attesa della cerimonia sarà possibile porgerle un ultimo saluto nello stesso luogo, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.

“In un tiepido pomeriggio di maggio, quando l’estate fa capolino e ci invita a gite fuori porta, Rebecca Di Siena, per tutti noi “Rebby”, durante un giro sulla sua moto ci ha lasciato. Sgomento e commozione sono i primi sentimenti che ci attanagliano al ricevimento della tremenda notizia, lasciandoci attoniti e senza parole", hanno scritto in un lungo messaggio di commiato l'A.S.D. Rhythmic School.

"Società diverse, età diverse, ma la passione per la ginnastica era la stessa. Anni dopo ci siamo ritrovate per un concorso di danza sul palco di Sanremo e quanto ci siamo divertite", ha scritto invece in un altro post su Facebook una conoscente della 25enne. "Non ci volevo credere ieri sera e non ci credo ancora. Ciao Rebe, insegna agli angeli a fare i giri come sai fare tu".