video suggerito

Perde il controllo del trattore e viene schiacciato: morto agricoltore nel riminese Un agricoltore di 72 anni ha perso la vita a Montefiore Conca, in provincia di Rimini: dopo aver perso il controllo del veicolo, l’uomo è stato schiacciato fatalmente. Inutili i tentativi di rianimazione. Disposta l’autopsia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Dario Famà

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una vera e propria disgrazia è avvenuta a Montefiore Conca, in provincia di Rimini, dove un agricoltore di 72 anni è deceduto, schiacciato dal proprio trattore sulla Strada Provinciale 84, in via Pedrosa. L'incidente risale a ieri sera, quando l'uomo, alla guida del mezzo, stava trasportando un trattore cingolato. Trovatosi vicino ad una curva a gomito, avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo e sarebbe precipitato in una scarpata nei pressi del ristorante De Nir. Prima di capovolgersi e cadere nel burrone, il mezzo avrebbe abbattuto un albero e una siepe.

A segnalare l'accaduto alle autorità alcuni automobilisti di passaggio, che si sono accorti del trattore rovesciato. Sul posto si è precipitato il 118 per provare a salvare la vita del 72enne, che, però, si trovava già in arresto cardiaco. Nel frattempo, i medici avevano chiesto all'eliambulanza di Bologna d'intervenire, ma purtroppo i tentativi di rianimazione del personale sanitario sono andati a vuoto. Insieme a loro erano presenti anche i Vigili del Fuoco di Cattolica.

Per ora restano da chiarire le cause dell'incidente mortale, compito che spetta ai carabinieri della Compagnia di Riccione, giunti sul luogo del decesso. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di un malore improvviso, che avrebbe impedito al guidatore di seguire la strada, facendolo carambolare giù per il dirupo. A rafforzare questa supposizione l'assenza di segni di frenata o tentativi di manovra compiuti per evitare la tragedia.

Intanto, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul cadavere e la Strada Provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Di lì a poco si è diffusa la triste notizia nel paese di campagna, dove la vittima era conosciuta per la sua lunga attività nel settore agricolo ed era ben voluta dagli abitanti.