Oggi 26 dicembre, festa di Santo Stefano, non ci sarà l’estrazione prevista del sabato del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. In occasione delle festività natalizie, infatti, il calendario delle estrazioni subisce delle variazioni e questa sera, giorno rosso sul calendario, il gioco salta. Non è una novità: spesso infatti, in occasione di feste come Natale e Capodanno, il calendario delle estrazioni viene modificato. Questo perché il regolamento prevede che non si estragga nei giorni festivi. Per quanto riguarda queste feste di Natale, in questa settimana tutto è rimasto come al solito per i primi due giorni di estrazione, quelli di martedì e giovedì, con i numeri di Lotto e Superenalotto arrivati regolarmente nei giorni feriali a partire dalle 20, mentre le cose cambiano per il 26 dicembre.

Vediamo dunque quando sarà recuperata l’estrazione prevista per oggi. Con riferimento a quanto stabilito dalla nota di Agenzia Dogane e Monopoli, l'estrazione del Lotto e del 10eLotto prevista il giorno sabato 26 dicembre slitta al giorno 28 dicembre 2020, lunedì prossimo. Anche l'estrazione del concorso SuperEnalotto SuperStar n. 137 di questa sera è posticipata a lunedì 28. Per quanto riguarda, invece, la prossima settimana, nulla cambia per giovedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno. La raccolta del concorso SuperEnalotto e del suo gioco opzionale e complementare SuperStar terminerà però alle ore 18:00 per cui chi vuole può tentare la fortuna giocando la schedina entro quest'ora. Mercoledì 6 gennaio, invece, festività dell’Epifania e ultimo giorno infrasettimanale “rosso” durante le feste di Natale, non è prevista alcuna estrazione.