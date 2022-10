Perché le bollette del gas diventano mensili da ottobre: cosa cambia rispetto al bimestrale L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha comunicato che, a partire dal 1° ottobre 2022, l’aggiornamento sul prezzo del gas diventerà mensile e non più trimestrale. Ecco cosa cambia con l’introduzione della nuova misura.

A cura di Lorenzo Bonuomo

A partire da questo mese di ottobre, le bollette del gas saranno mensili e non bimestrali. Lo ha deciso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), su richiesta esplicita dall'Unione Nazionale Consumatori (Unc).

Tramite una nota diffusa sul proprio sito, l'autorità regolatrice ha motivato la scelta con "l'esigenza di prevedere una maggiore periodicità di fatturazione nell'ambito del servizio di tutela, così da permettere ai clienti finali di conoscere più frequentemente la propria spesa e di redistribuire i pagamenti delle bollette su più mesi".

La misura riguarda le famiglie che si trovano nelle condizioni di tutela (famiglie e microimprese), che ad oggi sono circa 7,3 milioni di clienti domestici su un totale di 20,4 milioni (il 35,6% dei consumatori totali circa). Le misure rimarranno in vigore almeno fino a gennaio 2023.

Leggi anche Di quanto aumenteranno le bollette di luce e gas: i prezzi per il mercato libero e tutelato

"L'intervento eccezionale dell'Autorità per il quarto trimestre del 2022, che si somma agli interventi del Governo, pur non essendo in grado di limitare gli aumenti, ha ridotto al +59% l'aumento del prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela", si legge in un'altra nota diffusa sempre da Arera lo scorso 29 settembre.

Con questa decisione Arera abbandona l'utilizzo del riferimento europeo per il prezzo del gas, indicato dal Title transfer facility (Ttf) della Borsa di Amsterdam, in favore del punto di incontro tra domanda e offerta del mercato italiano.

Cosa cambia con la bolletta del gas mensile

Tra gli esperti non sembra esserci totale concordanza di opinioni in merito all'efficacia delle misure introdotte da Arera sulla fatturazione delle bollette del gas.

"Per prima cosa, con l’aumento dei prezzi di luce e gas a cui stiamo per assistere, avere una spesa spalmata mensilmente piuttosto che su due mesi può essere utile. Inoltre, con il periodo invernale alle porte, in cui notoriamente si spende di più per i riscaldamenti, scoprire mensilmente i propri consumi nella fattura del mese precedente può aiutare le famiglie a controllare le spese e a ridurle se necessario", ha dichiarato a Today Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unc.

Secondo l’associazione di consumatori Assoutenti, invece, il passaggio alle bollette mensili non apporterà alcun beneficio concreto alle famiglie italiane: “Nella situazione attuale i cambiamenti decisi da Arera rischiano di avere un effetto boomerang per gli italiani, portando a nuovi rincari a danno delle famiglie. L’estrema volatilità dei prezzi rende un vero e proprio azzardo sia la scelta di basare il nuovo calcolo delle tariffe sul mercato Psv, dove le quotazioni sono in media più elevate rispetto al mercato Ttf finora utilizzato per gli aggiornamenti trimestrali", ha riferito a Wired Furio Truzzi, presidente di Assoutenti.

Anche il Codacons si è allineato tra le file di chi contesta la decisione di Arera di sganciarsi dalla Borsa di Amsterdam: "Il passaggio dalle bollette bimestrali del gas alle bollette mensili rappresenta un “inganno” per i consumatori italiani: farà perdere alle famiglie la reale percezione della spesa sostenuta, andando solo a beneficio delle società fornitrici", si legge in un comunicato dello scorso 28 settembre.

In base a quanto riferisce Arera, inoltre, il nuovo metodo di calcolo mensile della bolletta del gas introdurrà anche specifici obblighi di trasparenza a carico dei venditori: in caso di necessità di ricalcoli di prezzo rispetto a quanto precedentemente fatturato, questi dovranno non solo comunicarlo ai clienti in bolletta (come già previsto dalle regole della Bolletta 2.0), ma anche "creare un'apposita sezione sul proprio sito internet per spiegare, in maniera chiara e comprensibile, il motivo del ricalcolo e la modalità di determinazione dei prezzi".

Come verrà stabilito il prezzo del gas in bolletta

A partire da questo ottobre il costo della materia sarà calcolato mensilmente e non più ogni trimestre: per stabilirlo, l'Arera non utilizzerà più il prezzo indicato sul Title transfer facility (Ttf) olandese – ad oggi il mercato di riferimento europeo per il prezzo del gas – ma attraverso la media dei prezzi reali del Punto virtuale di scambio (Psv), il principale hub italiano dove avvengono gli scambi della borsa del gas.

Come cambiano i conguagli

L'Arera, come previsto dal decreto "Aiuti Bis", ha confermato il potenziamento dei bonus sociali su elettricità e gas, nei confronti delle famiglie con un livello di Isee fino a 12mila euro (soglia che sale a 20mila euro per le famiglie numerose oltre i quattro componenti). I bonus sono erogati direttamente in bolletta a tutte le famiglie aventi diritto, a condizione che abbiano un Isee valido ed entro la soglia indicata, nell'anno 2022.

I prezzi saranno legati alle tariffe sul mercato Psv, le cui quotazioni sono in media più elevate di quelle del mercato Ttf finora usato per gli aggiornamenti trimestrali. In sostanza, se il costo indicato sulla fattura a fine mese non dovesse rispecchiare il prezzo reale delle materie prime, le differenze (o eccedenze) di prezzo causate dalle fluttuazioni saranno addebitate (o detratte) nella bolletta successiva.

Per sapere il prezzo mensile del gas, bisognerà quindi aspettare il secondo giorno di ogni mese. La stessa cosa avverrà per i mesi a venire. E anche qui, non mancano le polemiche: "Il provvedimento elimina qualsiasi forma di trasparenza. I consumatori non potranno infatti conoscere in anticipo il prezzo del gas, ma lo scopriranno solo dopo averlo consumato", aveva dichiarato la scorsa settimana Luigi Gabriele, presidente dell'associazione "Consumerismo no-profit".