Perché la nuova variante Centaurus del Covid preoccupa i virologi Elevata diffusione, sintomi e capacità di eludere i vaccini: la nuova variante Centaurus del Covid preoccupa i virologi.

A cura di Chiara Ammendola

Si chiama Centaurus la nuova variante del Covid-19 che potrebbe, secondo gli esperti, prendere presto il posto di Omicron. La sua rapida diffusione preoccupa infatti i virologi che sulla base dei dati raccolti finora parlano di una sub-variante piuttosto contagiosa e capace di eludere gli attuali vaccini. L'ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha fatto sapere lo scorso 7 luglio che la nuova variante Centaurus è al momento è sotto stretto monitoraggio.

È più contagiosa

Individuata lo scorso maggio in India, la sub-variante di Omicron, BA.2.75 , è già arrivata nel Regno Unito ed è stata rilevata anche in altri dieci paesi, tra cui Stati Uniti, Australia, Germania e Canada. E a causa della sua rapida trasmissione rischia di arrivare ben presto anche in Italia, come confermato a Fanpage.it anche dal virologo Fabrizio Pregliasco, che ha ipotizzato la presenza di Centaurus in maniera prevalente per il prossimo autunno, quando la nuova ondata in corso sarà ormai terminata. Una delle due caratteristiche principali di questa nuova variante è infatti la sua elevata contagiosità e il fatto che possa arrivare in Italia in autunno, col favore delle condizioni meteorologiche, ne faciliterebbe la diffusione.

Elude i vaccini

Contestualmente anche Centaurus, come tutte le nuove varianti, potrebbe schivare la capacità protettiva della vaccinazione e quindi anche reinfettare chi si è ammalato in precedenza. La caratteristica della nuova variante è infatti quella di avere ben nove nuove mutazioni della proteina Spike che permettono un’alta evasività all’immunità favorita dai vaccini, ecco perché secondo gli esperti otre ai vaccini, i piani a lungo termine dei governi per combattere il Covid dovrebbero includere misure alternative ai vaccini che siano indipendenti dalle varianti così da prevenire infezioni e re-infezioni. Tra questi dal Regno Unito i virologi insistono sulla creazione di ambienti in cui il virus non possa sopravvivere quindi curando il ricambio d'aria con ventilazione, filtrazione o sterilizzazione dell'aria interna.

Quali sono i sintomi di Centaurus

Quali siano le caratteristiche di questa nuova variante non è ancora noto ma in linea di principio i virologi si aspettano che i sintomi di questa sottovariante siano simili a quelli delle altre varianti di Omicron: febbre, affaticamento, mal di testa, tosse, mal di testa e naso che cola. Tuttavia, sono stati rilevati nuovi segni come perdita dell'olfatto (anosmia), perdita del gusto (ageusia), vomito e diarrea nelle sottovarianti di omcron BA.4 e BA.5 più recenti. Quindi ancora una volta ci si troverebbe dinanzi a un virus con caratteristiche totalmente diverse rispetto a quelle della prima ondata di Covid.