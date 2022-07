“Centaurus prenderà il posto di Omicron5”: l’allarme degli esperti inglesi sulla nuova variante Covid Gli scienziati inglesi lanciano l’allarme su Centaurus (BA 2.75), la nuova variante Covid individuata per la prima volta in India a maggio: “È una potenziale candidata per prendere il posto di Omicron5”.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stata ribattezzata in rete Centaurus e a breve, secondo gli esperti inglesi, sarà in grado di superare la contagiosissima Omicron5. Stiamo parlando della nuova variante Covid, la Omicron BA 2.75, che sarebbe fino a 5 volte più infettiva di quella che al momento è responsabile della nuova impennata di contagi in Europa e Stati Uniti.

Rilevata per la prima volta in India a inizio maggio, da quel momento ha preso piede in diversi Paesi: Regno Unito, Australia, Germania, Stati Uniti, Giappone, Nuova Zelanda, Indonesia, Nepal e Canada.

"È una variante di una variante" che "sicuramente è una potenziale candidata per prendere il posto della BA.5", ha spiegato il virologo dell'Imperial College di Londra, Tom Peacock. Ad ora, le informazioni su BA 2.75 sono ancora poche ma sembrerebbe che non sia associata a formi più gravi della malattia. Ma mancano dati al riguardo.

Leggi anche La quarta dose può farla anche chi ha ricevuto la terza e poi ha preso il Covid

Per questo è tenuta sotto stretta osservazione sia dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sia dall'Oms, Organizzazione mondiale della sanità, anche se gli studi sulla sua maggiore pericolosità sono ancora in corso.

Su Centaurus si è espresso anche Stephen Griffin, virologo dell'Università di Leeds: "L'anno scorso eravamo molti convinti che Delta rappresentasse un culmine evolutivo per il virus, ma l'emergere di Omicron e il vasto aumento della variabilità e dell'evasività degli anticorpi è un segno che non possiamo, come popolazione, seguire un piano simil-influenzale per mantenere al passo con l'evoluzione virale", ha osservato.

Della BA 2.75 aveva parlato a Fanpage.it Giorgio Gilestro, professore di Neurobiologia all’Imperial College di Londra, secondo cui "i cambiamenti (rispetto alle altre sottovarianti di Omicron) sono preoccupanti sulla carta e soprattutto dai dati Indiani pare essere 5 volte più contagiosa di BA5, che sta infatti rimpiazzando".