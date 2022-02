Perché in molti Comuni italiani stasera le luci sono spente La protesta dei sindaci contro il caro-bollette: luci spente da Milano a Roma. L’obiettivo è richiamare l’attenzione del Governo sull’aumento del costo dell’energia che incide sui servizi ai cittadini oltre che sul bilancio delle amministrazioni locali.

A cura di Biagio Chiariello

Sono almeno 3mila i comuni italiani che questa sera aderiscono alla protesta simbolica contro il caro-bollette: luci spente anche e soprattutto nelle grandi città, come Milano, Roma, Torino, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo. Ognuna di esse ha fatto calare il buio in un palazzo simbolo "perché le bollette degli enti locali stanno diventando insostenibili" spiega l’Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

Le risposte dal governo alle nostre richieste – ha detto nei giorni scorsi Antonio Decaro, presidente dell’ANCI – non sono sufficienti. Evidentemente non si percepisce il rischio che questa crisi si ripercuota negativamente sui bilanci degli enti locali e di conseguenza, soprattutto, sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini".

Luci spente a Roma

"Tutti i Comuni che pagano le bollette, il costo dell'energia per riscaldare le scuole, illuminare le strade, le piazze e gli edifici avranno un aggravio molto significativo. Stiamo per questo segnalando che sono risorse che finanziano servizi fondamentali. Chiediamo un sostegno e un supporto. Anche Roma aderisce a questo momento simbolico (lo spegnimento di alcuni monumenti o edifici, ndr) che l' Anci ha deciso di realizzare". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a RaiNews 24.

Leggi anche In due anni gli italiani hanno speso 2 miliardi di euro per i tamponi

La protesta a Milano

A Milano si sono spente le luci di due monumenti simbolo come il Castello Sforzesco e Palazzo Marino, sede del Comune, in segno di protesta contro il caro bollette. "Lo facciamo per aderire all'iniziativa dell' Anci contro l'aumento dei costi dell'energia – ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un post sulle sue pagine social – . Un rincaro che incide negativamente sui bilanci degli enti locali limitando la possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini. Al Governo chiediamo ascolto e misure per il bene delle nostre comunità".

Mole Antonelliana spenta a Torino

“Serve un intervento deciso e tempestivo del Governo a sostegno dei cittadini e dei Comuni italiani. Per questo domani alle 20 spegneremo la Mole Antonelliana per un’ora, in segno di solidarietà e di adesione alla campagna sostenuta dall’Anci nazionale”, ha aggiunto Stefano Lo Russo.

Anche Venezia con ANCI

Luci spente nelle sedi del Comune di Venezia. Dalle ore 20 alle 20:30 le facciate di Ca' Farsetti e Ca' Loredan sono rimaste al buio, la stessa cosa è accaduta a Mestre al palazzo del Municipio Ca' Collalto e alla Torre Civica. Così la città ha aderito all'iniziativa promossa dall'ANCI nazionale.

Firenze, il sindaco: "Caro bollette è insostenibile"

Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio e Palazzo Medici Riccardi al buio, a Firenze, per qualche minuto stasera. Luci spente dunque nel palazzo comunale, in quello della Città metropolitana e in uno dei simboli della città. "Un gesto eclatante", lo ha definito il sindaco di Firenze Dario Nardella che scrive sui social: "Il caro bollette è diventato insostenibile. #Firenze si spegne simbolicamente per 30 minuti per chiedere un aiuto concreto al Governo