Pensionato si laurea a 75 anni: “Ho mantenuto la promessa fatta al mio papà” Vinicio Callegari, 75 anni, di Castelfranco Veneto, si è laureato alla magistrale in geografia-scienze del passaggio all’Università di Padova. La promessa mantenuta al suo papà da giovane.

A cura di Biagio Chiariello

"L’avevo promesso a suo tempo, quand’ero ancora un ragazzo, a mio padre: prima o poi mi sarei laureato". E la promessa è stata mantenuta. Non importa se Vinicio Callegari ha dovuto attendere 75 anni per laurearsi in geografia – scienze del paesaggio all’Università di Padova.

Anche se a distanza di tanti anni, ho reso felice mio papà che tanto ci teneva ad avere un figlio dottore. Ringrazio la mia famiglia per avermi supportato e i miei compagni di studi, che avrebbero potuto essere miei nipoti, per la felice collaborazione", dice al Messaggero.

Vinicio Callegari, residente a Castelfranco Veneto, dopo le elementari e le medie frequentate a Trento in collegio, si iscrisse al “Follador” di Agordo, indirizzo minerario. Una volta terminato il percorso di studi superiori tornò a Padova, iscrivendosi alla facoltà di geologia. "Ma dopo due anni – ripercorre il passato – venni chiamato militare. Tornato in aula al termine del servizio non avevo più la testa per lo studio e mollai tutto per andare a lavorare", ammette.

Da lì in poi Vinicio ha lavorato come tecnico minerario. "Venni assunto da un’azienda romana – afferma – che in Sicilia stava realizzando la strada Messina-Palermo. Nello specifico io ero assistente nella realizzazione delle gallerie". Poi alla fine degli anni Settanta un'esperienza anche in Africa, dove tuttavia la difficile situazione politica in Angola, lo portò al ritorno in Italia. Callegari andò in pensione, con la carica di direttore di cantiere, nel 2009.

Seguirono altri incarichi da libero professionista e anche l’impegno, all’interno del Collegio dei periti industriali della provincia di Treviso, dedicato soprattutto alla sezione cave-miniere. "Ma fu proprio con la quiescenza – sottolinea – che rispolverai la promessa fatta a mio padre relativa alla laurea. Verificai la mia posizione a geologia ma purtroppo, essendo passati più di 25 anni, era stata completamente cancellata e con essa gli esami che avevo sostenuto. Mi iscrissi allora alla facoltà di geografia, sempre dell’ateneo patavino, dove ottenni la laurea triennale nel 2012".

Il 14 dicembre è arrivata finalmente la laurea magistrale in geografia – scienze del paesaggio. "Vivendo a Castelfranco, ho dedicato la mia ricerca a una realtà simbolica per questo territorio: il titolo è ‘Villa Revedin Bolasco e il paesaggio di Castelfranco Veneto tra eredità storica e progettualità futura'".

Durante questi anni Vinicio ha sempre seguito i corsi: "Per me, pensionato, è stato un ottimo passatempo in termini tanto culturali quanto relazionali. Ho infatti appreso molte nozioni e ho conosciuto “colleghi” squisiti. Molti di quest’ultimi avrebbero potuto essere miei nipoti ma nonostante la differenza di età si è instaurato un ottimo rapporto di stima e collaborazione reciproca. Mi chiamavano, simpaticamente, il decano".

E il futuro? "Un lungo calendario di appuntamenti di lezioni di geografia nelle scuole elementari e medie dove amo il confronto con i più piccoli, cercando di spiegare loro l’importanza del ruolo del paesaggista nella definizione futura del territorio" conclude il dottor Callegari.