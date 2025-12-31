Pensionato perde il portafoglio con 500 euro: due giovani lo trovano, vanno a casa sua e glielo restituiscono

Un pensionato di Sant’Angelo di Piove di Sacco ha perso il portafoglio con all’interno 500 euro mentre faceva acquisti con la moglie la Vigilia di Natale. Ma dopo solo mezz’ora due giovani hanno suonato alla loro porta per restituirlo: “Si chiamano Andrea e Marco, siete persone brave e oneste”.

Immagine di repertorio.

Ha perso il portafoglio, all'interno c'erano 500 euro in contanti, carta di credito e documenti e dopo solo mezz'ora due giovani hanno suonato alla sua porta per restituirglielo.

Una bella storia di onestà accaduta nel giorno della Vigilia di Natale, il 24 dicembre, a Memo Baldan, un pensionato di Sant'Angelo di Piove di Sacco, in provincia di Padova.

L'uomo, come ricostruiscono i quotidiani locali, era andato insieme alla moglie Fiorella a fare acquisti nel vicino comune di Vigonovo. Il pensionato si sarebbe accorto di aver perso il portafoglio all'interno di un negozio quando, al momento di effettuare un pagamento, si è reso conto di non averlo più in tasca.

Subito si è messo a cercarlo insieme alla consorte vicino al luogo dove aveva parcheggiato l'auto e dentro al veicolo, senza però riuscire a trovarlo. Marito e moglie hanno pensato di denunciare subito ai Carabinieri lo smarrimento del portafoglio.

Ma, dopo aver trovato la caserma chiusa, sono tornati a casa per riuscire almeno a bloccare la carta di credito tramite la banca. La moglie dell'uomo ha raccontato però che in quel momento, come riporta Il Gazzettino, qualcuno ha suonato al campanello della loro abitazione.

Davanti alla porta c'erano due giovani che hanno detto alla coppia di aver trovato il portafoglio su un marciapiedi a Vigonovo. I due hanno spiegato di aver guardato all'interno per cercare un documento, trovare un indirizzo e rintracciare il proprietario.

Come spiegato ancora dalla moglie, dal momento dello smarrimento era passata solamente una mezz'ora e tra il centro di Vigonovo e la loro casa ci sono 6 chilometri di distanza. "So solo che si chiamano Andrea e Marco – ha aggiunto la donna -. Avranno tra i 30 e i 35 anni. Voglio ringraziarli ancora, grazie tante".

"Avete trovato il nostro portafoglio e ce lo avete restituito integro, venendolo addirittura a consegnare a casa. – ha aggiunto – Siete delle persone brave e oneste. Mi dispiace solo che nella confusione non ho pensato di chiedere il vostro cognome. Grazie ancora".