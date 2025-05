video suggerito

Paziente denuncia: "Mi hanno tolto 11 denti sani e messo una protesi sbagliata", due dentisti a processo Una 55enne di Genova ha denunciato due odontoiatri per aver eseguito su di lei l'estrazione di numerosi denti sani, intervento di cui non avrebbe avuto bisogno: "Mi hanno tolto 11 denti in 4 ore, la sera stavo malissimo. E la protesi era sbagliata". I medici ora sono a processo, entrambi per lesioni. Uno dei due è accusato anche di truffa ed esercizio abusivo della professione.

A cura di Eleonora Panseri

"Mi sono stati tolti 11 denti sani in 4 ore, mi hanno rovinata". È questa la testimonianza di una 55enne di Genova che ha denunciato due odontoiatri per aver eseguito su di lei l'estrazione di numerosi denti sani, intervento di cui non avrebbe avuto bisogno.

"Mi sono fidata, mi hanno spiegato che i denti sarebbero caduti e così ho acconsentito", ha spiegato ancora la 55enne citata dal Corriere di Torino. Entrambi i professionisti sono accusati di lesioni, mentre uno dei due deve rispondere anche di truffa ed esercizio abusivo della professione.

È il pubblico ministero Gianfranco Colace a contestare l'estrazione 11 denti sani e l'impianto delle protesi errate. "aAvevo bisogno di intervenire sui ponti laterali e ho cercato in rete uno studio medico che non fosse eccessivamente caro. E così mi sono rivolta ai due imputati", ha raccontato la paziente.

A novembre 2022 la donna si è recata nello studio dei due a Torino, prima per una visita di controllo ("Ricordo che non venne eseguita una panoramica") e poi, il giorno successivo, per l'intervento.

Come viene riportato nel capo di imputazione, alla paziente sarebbe stata eseguita "la bonifica dentaria totale, ovvero l’estrazione di 11 elementi dell’arcata superiore e 9 da quella inferiore".

"La sera, in albergo, stavo malissimo e soffrivo. Il terzo giorno mi hanno messo la protesi, ma non era quella che mi era stata prospettata e mostrata in fotografia", ha proseguito la donna mostrando al giudice la dentiera conservata come prova.

Il giorno successivo la 55enne era quindi tornata in studio, molto arrabbiata e i due medici le avrebbero proposto di operarsi ancora una volta per risolvere la situazione, gratis. Il rapporto tra i tre sarebbe terminato in quel momento.

Le conseguenze dell'intervento però hanno avuto un impatto profondamente negativo nella vita della donna, come ha raccontato lei stessa.

"Non riuscivo più a mangiare e parlare, avevo un amore e l’ho lasciato perché mi vergognavo. – ha detto – Poi un odontotecnico mi ha fatto un intervento provvisorio , sono migliorata ma devo ancora fare attenzione. E vado ancora da una neuropsichiatra".

Per questo la 55enne avrebbe deciso di sporgere denuncia, tramite la sua avvocata, Stefania Fusano.

Uno dei due, oltre che all'accusa di lesioni, risponde anche di truffa, per aver indotto la donna a credere che fosse necessaria "la bonifica dentaria totale" e per averle fornito una protesi difforme da quella concordata; e per esercizio abusivo della professione.

L'uomo infatti sarebbe stato cancellato l’Ordine per non aver saldato 12 anni di quote. I due odontoiatri a processo sono difesi dai legali Angela Ventura e Gianluca Soldati.