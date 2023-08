Paura in spiaggia, carretto dei gelati travolge bimba di 2 anni: in ospedale in elisoccorso L’inusuale e potenzialmente pericoloso incidente è avvenuto sulle coste di Scarlino, in provincia di Grosseto. Per motivi ancora da chiarire, il mezzo non si è accorto in tempo della presenza della piccola e l’ha travolta mentre circolava lungo la battigia.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Quello che per ogni bimbo dovrebbe essere l'oggetto dei desideri in estate, un carretto dei gelati, si è trasformato in un incubo per una bambina di soli 2 anni e mezzo che era in vacanza con i genitori sulle coste della Toscana. Per motivi ancora da chiarire, il mezzo infatti non si è accorto in tempo della presenza della piccola e l'ha travolta mentre circolava lungo la battigia sulle spiagge della Maremma. La bambina è rimasta ferita ed è stata necessario il trasporto immediato in ospedale dove però fortunatamente è stato escluso il pericolo di vita.

L'inusuale e potenzialmente pericoloso incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato sulle coste di Scarlino, in provincia di Grosseto. Era il tardo pomeriggio di ieri infatti quando il mezzo elettrico, di quelli che transitano sulle spiagge e che vendono gelati, ha travolto la bimba all'altezza dell'arenile del Balugano. L'allarme è scattato intorno alle 18,30 quando per una disattenzione la minore si è trovata sulla traiettoria del mezzo, una sorta di quad su quattro ruote che assicurano la percorrenza sulla sabbia per vendere gelati ai bagnanti.

La scena si è consumata davanti agli occhi dei genitori della bimba e di tanti altri bagnanti che hanno subito allertato i servizi di emergenza. Sul posto in poco tempo sono accorsi i sanitari del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa di Follonica per una prima assistenza alla bimba investita ma, vista la giovanissima età della paziente, è stato allertato subito anche l'elisoccorso. L'elicottero di soccorso Pegaso 2 quindi è atterrato in zona e ha provveduto all'immediato trasporto della piccola all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Dopo le prime visite e gli esami clinici, fortunatamente sono state escluse conseguenze gravi per la bimba.