Paura a Trento, fango e detriti sulle case a Vigolo Vattaro: evacuate 20 famiglie. Il video del drone Durante il forte temporale di due sere fa è avvenuto un pauroso distacco nella Vigolana che ha colpito la località sottostante di Prà dei Laresi: i vigili del fuoco e la Protezione Civile ancora a lavoro.

A cura di Biagio Chiariello

Un'enorme colata di acqua, fango e detriti è finita nella notte tra il 28 e 29 luglio sulle case di Vigolo Vattaro, in località Prà dei Laresi.

Il distacco sulla Vigolana è partito dalla cresta ed è arrivato fino a fondovalle, investendo tutto il versante con blocchi di materiale fino a un metro di diametro di grandezza. A generare l'evento sono state le forti piogge (sono caduti fino a 40 millimetri in mezz'ora).

I sassi e il fango hanno visto una ventina di case invase ai piani inferiori, e alcuni residenti sono stati evacuati. Fortunatamente non ci sono stati feriti e i vigili del fuoco si sono subito messi a lavoro per mettere in sicurezza l'area. Al momento stanno operando un quarantina di volontari provenienti da tutti i corpi della Vigolana, con escavatori, trattori e ruspe. Così pure la Protezione civile del Trentino con l’obiettivo di consentire la regolare viabilità dei veicoli in sicurezza sulla rete viaria.

Sul posto il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, col capo della Protezione civile Stefano Fait, il comandante dei pompieri di Vigolo Vattaro Arnaldo Tamanini e l'ispettore distrettuale Gianluca Smith per constatare i danni.

"Si tratta di un evento meteorologico fuori scala che ha interessato il versante – ha detto Fugatti – ci sono alcune abitazioni danneggiate in modo importante. Il sistema della Protezione civile si è attivato fin dalla tarda serata di ieri ed ha operato per l'intera notte. Ora sono in corso i primi rilievi per definire meglio l'intervento di sistemazione e prestare supporto alle persone" ha spiegato.

Il capo della Protezione civile ha poi coordinato una riunione per fare il punto della situazione evidenziando "la tempestività dell'intervento con i vigili del fuoco di Vigolo Vattaro".